Presidente Ordine Farmacisti di Ravenna Dal Re su test rapidi: “Il cittadino può fare il tampone da solo, anche all’esterno della farmacia”

Lunedì prossimo, 21 dicembre 2020, e fino al 30 giugno 2021 (data eventualmente prorogabile), partirà nelle farmacie convenzionate di tutto il territorio dell’Emilia-Romagna un’altra massiccia campagna di screening: quella dei tamponi nasali per la rilevazione dell’antigene del Coronavirus, noti anche come test o tamponi rapidi, con esito in soli 15 minuti, su base volontaria e gratuita per i cittadini. Per fare il test rapido, in sostanza, basterà prenotarsi in presenza o chiamando direttamente la farmacia. Questa nuova indagine epidemiologica, che servirà a testare sempre più persone, intercettando il più rapidamente possibile i nuovi positivi asintomatici e spegnendo sul nascere eventuali focolai, a partire da quelli in famiglia o a scuola, è il risultato del secondo accordo che la Regione Emilia-Romagna ha siglato con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, e sarà rivolta potenzialmente a oltre 2 milioni di cittadini, e cioè circa un residente su due.

Destinatari della campagna, oltre ai farmacisti che partecipano al progetto, sono infatti – precisano dalla Regione – gli stessi cittadini dello screening, effettuato con i test sierologici e avviato lo scorso 19 ottobre. Il primo di questo tipo in Italia, che ha consentito di testare (con l’adesione di 939 farmacie convenzionate, il 70% di quelle presenti in Regione) già 309.000 persone, di cui soltanto lo 0,2% risultate positive al Coronavirus dopo tampone molecolare di conferma. A meno di una settimana dall’inizio di questa nuova indagine, abbiamo deciso di intervistare sull’argomento il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Ravenna, dott. Domenico Dal Re.

L’INTERVISTA

Dott. Dal Re, partiamo innanzitutto dalla prima campagna di screening avviata lo scorso 19 ottobre, e cioè quella dei test sierologici in farmacia: avete ricevuto molte richieste?

“Sì, soprattutto a fine ottobre, adesso è in calo, anche perché la campagna si conclude il 31 dicembre. C’è stata una forte adesione anche da parte delle farmacie della nostra provincia: quasi il 90% rispetto ad una media del 60% nelle altre province italiane.”

Durante la campagna, avete riscontrato problemi nella ricezione dei kit e dispositivi per lavorare in sicurezza?

“All’interno delle farmacie si è sempre lavorato con la massima prudenza e in totale sicurezza. Anche se, tuttavia, non sono mancati casi di positività fra i nostri colleghi. Fortunatamente nessun caso grave.”

Passiamo alla nuova campagna di screening che inizierà il prossimo 21 dicembre, appunto quella dei tamponi nasali o test rapidi: a chi sono rivolti e cosa bisogna fare per farli?

“Basta prenotarsi in farmacia. La campagna è rivolta principalmente al mondo delle scuole, ai genitori e alle famiglie, quindi a tutti gli scolari e studenti da 0 a 18 anni, i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, i loro genitori (anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari), fratelli e sorelle ed altri familiari conviventi, nonché i nonni non conviventi. A queste categorie si aggiungono gli studenti universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna e quelli che, benché qui assistiti, frequentano l’Università fuori regione. E poi ancora, il personale dei servizi educativi 0-3 anni e quello scolastico di ogni ordine e grado, compresi gli Enti di formazione che erogano i Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e gli studenti che li frequentano. Per tutti ci sarà la possibilità di effettuare il test una volta al mese. Come Ordine provinciale, inoltre, abbiamo fatto richiesta alla Regione Emilia Romagna di poter eseguire i test fuori dalle farmacie, creando delle postazione ad hoc e nel caso non sia possibile, di farli all’interno, ma a porte chiuse. È un consiglio che ci sentiamo di dare, perché la situazione generale frutto di questa seconda ondata è molto preoccupante: oltre a garantire la massima tutela ai cittadini che si rivolgeranno alle farmacie, vogliamo anche che i nostri farmacisti continuino a sentirsi sicuri nel posto di lavoro.”

In che modo dovrebbe avvenire questa attività di screening all’esterno?

“Per ridurre al minimo la possibilità di contagio, ad esempio, si potrebbe attuare la stessa modalità dei tamponi drive through eseguiti dalle USCA al Pala de Andrè di Ravenna. L’esempio pratico è il seguente: il giorno della prenotazione il cittadino si presenta fuori dalla farmacia ed esegue direttamente in macchina il tampone, poi restituisce la provetta al farmacista di turno. Si tratta infatti di “auto-test”, che possono essere eseguiti direttamente dal cittadino: basta infilare il tampone ad un centimetro dentro la narice, senza quindi andare troppo in profondità come accade con i test molecolari, che per questo motivo richiedono l’assistenza del personale sanitario, estrarre il tampone, chiudere la provetta e riconsegnarla al farmacista.”

Cambiando argomento, è vero che la Regione ha promesso una nuova fornitura di vaccini antinfluenzali entro fine anno?

“È vero, per chi, pur non rientrando nelle categorie a rischio, vuole vaccinarsi. Ovviamente sarà a pagamento. A tal proposito, tuttavia, vorrei rassicurare chi non ha potuto fare il vaccino, perché se si indossa sempre e correttamente la mascherina il rischio di contrarre l’influenza è davvero basso. E lo dimostra il fatto che quest’anno abbiamo avuto un calo del 70/80% nell’acquisto dei farmaci antinfluenzali.”

Il 2020 sta per terminare, è stato un anno molto duro anche per voi farmacisti…

“Già, proprio questa mattina ho inviato una lettera a tutte le farmacie della provincia, ringraziandole per l’encomiabile impegno e spirito di sacrificio dimostrato in questi mesi. Non abbiamo mai interrotto il servizio, le nostre farmacie sono rimaste sempre aperte. Abbiamo risposto alle richieste della Regione in maniera piena, quasi al 90%. In più, grazie all’iniziativa proposta dal direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, insieme al sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, le farmacie della nostra provincia sono state le prime, seguite poi da tutte le altre romagnole, a mettere a disposizione i loro magazzini per il deposito di farmaci ospedalieri, in modo da ridurre il rischio di assembramenti in ospedale. Un servizio ad oggi svolto solo in Romagna, e gratuitamente. Sempre grazie al sindaco de Pascale, siamo stati la prima provincia d’Italia a calmierare i prezzi delle mascherine e a dare al cittadino la possibilità di trovare in farmacia, non solo i farmaci di cui ha bisogno, ma anche tutti i dispositivi e presidi sanitari resi necessari dalla pandemia.”

È in corso, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, una vera e propria trasformazione delle farmacie del territorio…

“Sì, diventano sempre più veri e propri sportelli Ausl, aperti h24, erogatori di servizi, dove poter prenotare visite mediche, svolgere attività fondamentali di screening e, in alcune, anche attivare il fascicolo sanitario. Una trasformazione che ha aumentato notevolmente il nostro carico di lavoro, rendendoci più esposti al rischio di contagio. Si sta discutendo con l’Ausl anche sulla possibilità di permettere al cittadino di ritirare direttamente in farmacia i referti delle analisi e, sempre in farmacia, forse si potrà attivare lo Spid. Sono tutti lavori che il Consiglio dell’Ordine ha in cantiere”.