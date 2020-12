Coop Alleanza 3.0 sostiene Sos Donna Faenza: una donazione in sostegno alle donne che subiscono violenza

L’Associazione Sos Donna, centro antiviolenza di Faenza, ha ricevuto un’importante donazione da parte di Coop Alleanza 3.0 in supporto alle donne che subiscono violenza, ospiti nelle case rifugio e seguite dall’Associazione. La Cooperativa ha infatti deciso di donare prodotti alimentari a lunga conservazione, per un valore totale di Euro 1.000, al centro antiviolenza faentino per sostenere le donne vittime di maltrattamenti e i/le loro figli/e, inserite in percorsi di uscita dalla violenza. Si tratta di una donazione molto importante, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria che vede le donne in uscita dalla violenza, spesso sole e con figli/e minori a carico, versare in condizioni di difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro o alla difficoltà nel reperire un’occupazione.

Tutti i prodotti saranno destinati alle donne e ai bambini e bambine ospiti nelle strutture a indirizzo segreto gestite dall’Associazione e alle donne in uscita dalla violenza che si rivolgono al centro antiviolenza Sos Donna e ne hanno la necessità.

L’azione di SOS Donna-Servizio Fe.n.ice (sportello voluto dall’Unione della Romagna Faentina, Assessorato Pari Opportunità) sul territorio comprensoriale faentino ha visto, nel 2019, 217 donne accolte e, dal primo gennaio 2020 ad oggi, più di 190 donne si sono già rivolte a SOS Donna.