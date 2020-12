Nuovi focolai nelle strutture sanitarie e socio assistenziali di Faenza: contagi al Fontanone e negli ospedali cittadini

Nuovo importante focolaio nelle strutture residenziali per anziani di Faenza. A darne notizia è lo stesso sindaco, Massimo Isola: “Dopo il focolaio che ha coinvolto la residenza Santa Teresa, si è sviluppato un nuovo cluster in una struttura per degenti anziani, il Fontanone di viale Stradone, ben nota e cara a tutti noi. ⁣Al momento risultano positivi al covid 31 ospiti e 11 operatori”. ⁣

“Sono scattate immediatamente tutte le misure previste in questi casi – precisa il sindaco -, a partire dalla rigida compartimentazione e separazione degli spazi, operazione agevolata dalla tipologia di struttura già organizzata per piani. ⁣Gestore e Ausl sono al lavoro con il massimo impegno per coordinare gli interventi di messa in sicurezza ed evitare, per quanto possibile, l’ulteriore diffusione del virus”. ⁣

⁣

Tornando invece al focolaio scoppiato all’interno della residenza Santa Teresa, la conta dei casi positivi aumenta: “in aggiunta ai positivi comunicati mercoledì scorso all’inizio del contagio – cioè 42 ospiti e 30 operatori – in questa settimana si sono verificati altri 15 casi di positività tra i degenti e 2 tra i lavoratori. Contiamo purtroppo anche un nuovo decesso, una donna di 93 che porta a 3 il totale dall’inizio del focolaio nella struttura di via Bondiolo. ⁣La mia vicinanza a tutte le famiglie che stanno vivendo sulla propria pelle questa situazione”, chiosa il sindaco. ⁣

⁣

I cluster all’interno delle strutture sanitarie faentine non finiscono qui purtroppo: alcuni pazienti e operatori sanitari sia dell’Ospedale degli Infermi che della clinica San Pier Damiano sono risultati contagiati: “Tutti questi eventi in contemporanea stanno creando qualche difficoltà nella disponibilità del personale sanitario e chi è in servizio è costretto ad un carico di lavoro ancora maggiore – commenta Isola -. Essere in prima linea in una situazione del genere va al di là delle pure mansioni lavorative e ai doveri del ruolo. ‘Grazie’ è stato ripetuto tantissime volte ma mai abbastanza”. ⁣