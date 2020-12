Apre a Villa Bella di Riolo Terme il Nucleo Covid per pazienti con disturbi psichiatrici

Prende il via oggi, giovedì 17 dicembre, il servizio di Nucleo covid per pazienti con disturbi psichiatrici, in una sezione della Casa Residenza per Anziani “Villa Bella” che si trova a Riolo Terme in viale Rimembranze 22. La cooperativa Stella Assistance, in stretta collaborazione con l’Ausl della Romagna, si occuperà della gestione di un nucleo Covid per persone con disabilità connessa ad un disturbo psichiatrico in fase di stabilizzazione o disabilità intellettiva, in condizione di autosufficienza, residenti nel territorio aziendale. Si tratta di persone in dimissione dall’ospedale per infezione Covid, oppure ospiti di strutture residenziali e gruppi appartamento aziendali e/o del privato sociale, o infine provenienti dal proprio domicilio asintomatici o paucisintomatici, clinicamente stabili, ancora positivi al tampone e che necessitano di monitoraggio in attesa di terminare l’isolamento previsto, prima del rientro al domicilio o alla struttura che li ospita.

Questa scelta è stata individuata per scongiurare il diffondersi del contagio nelle strutture residenziali e gruppi appartamento e liberare preziosissimi posti letto nei reparti Covid degli ospedali del territorio, che possono così essere destinati a persone con sintomi più gravi, nello stesso tempo per garantire una cura adeguata in struttura dedicata, idonea a farsi carico delle esigenze specifiche e individuali.

L’esperienza maturata dalla cooperativa Stella Assistance nella gestione dell’utenza specifica rappresenta un patrimonio di esperienza che può essere messo a disposizione del sistema integrato per contrastare la diffusione del Covid, garantendo nel contempo cure adeguate alle persone fragili in corso di negativizzazione. La struttura “Villa Bella” è particolarmente indicata per questa attività data la sua vicinanza a strutture sanitarie e la possibilità di isolare completamente il nucleo dedicato rispetto al resto della struttura.

Ovviamente per la realizzazione del Nucleo Covid sono state utilizzate tutte le precauzioni necessarie per garantire in sicurezza l’applicazione delle norme per prevenire ogni forma di diffusione del contagio rendendo del tutto indipendente e separata la parte di struttura a ciò dedicata, prevedendo:

· la completa separazione degli spazi fisici e dell’impiantistica, compresa l’unità di trattamento aria;

· la totale autonomia del nucleo covid, predisponendo al suo interno anche gli spogliatoi per il personale, il magazzino dei materiali, le postazioni informatiche per garantire l’espletamento delle funzioni di back-office e la relazione con l’esterno tramite piattaforma per le videochiamate;

· la presenza di personale esclusivamente dedicato a questo servizio;

· percorsi distinti e dedicati per ogni necessità del Nucleo (personale, fornitori, ecc.);

· una collaborazione continua e strutturata con l’Ausl Romagna per tutti gli aspetti necessari a garantire il corretto funzionamento del Nucleo e la totale separazione rispetto alla restante parte della struttura.

Il Nucleo dispone di personale attivo 24 ore su 24 e tutti gli operatori impegnati hanno svolto un ulteriore periodo di formazione con professionisti sanitari dell’Ausl: medici infettivologi, medici del dipartimento di sanità pubblica, infermieri esperti nel rischio infettivo per rafforzare la competenza e adeguare maggiormente i comportamenti alle misure di sicurezza e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.