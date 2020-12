Decaro Sindaco di Bari a nome dei Comuni e de Pascale a nome delle Province chiedono una stretta di Natale al Governo

Una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi che vanno dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oppure, in alternativa, un lockdown nazionale totale dal 24 dicembre al 6 gennaio. Sono questi i due scenari sul tavolo, che oggi 17 dicembre il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha illustrato ai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni – fra cui Michele de Pascale Sindaco di Ravenna e Presidente dell’Unione delle Province Italiane – riportando le due opzioni emerse ieri nel corso dell’estenuante vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Manca ancora il patto definitivo nel governo, quindi Boccia si è limitato a descrivere le due opzioni. La notizia è riportata dal quotidiano La Repubblica online. “Di certo possiamo già escludere l’ipotesi di una zona arancione. È in corso un confronto nel governo e appena avremo la bozza ve la invieremo. Possiamo comunque anticipare che ci saranno misure restrittive, anche perché le festività di Natale sono più rischiose per il contagio di quelle di Ferragosto”, ha spiegato il ministro. Sia Antonio Decaro Sindaco di Bari a nome dei Comuni, sia Michele de Pascale (a nome delle Province) hanno sostenuto le ragioni di una stretta drastica, soprattutto nei giorni di vigilia.

Le due opzioni, allora. La prima è quella preferita dal premier Giuseppe Conte, su cui c’è un via libera di massima del resto della maggioranza, magari con qualche modifica restrittiva ulteriore. Resterebbero gialli i giorni 28, 29, 30 dicembre con i negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti fino alle 18. La seconda è quella preferita dai cosiddetti ministri rigoristi Francesco Boccia, Roberto Speranza e Dario Franceschini, convinti della necessità di bloccare tutto per abbattere la curva e riportare il parametro dell’Rt e la pressione sugli ospedali sotto controllo, in modo da resistere meglio alla probabile terza ondata invernale. Si attende il vertice decisivo, a Palazzo Chigi, tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, a cui dovrebbe prendere parte anche la renziana Teresa Bellanova, dopo l’incontro tra il premier e Italia Viva per la verifica di governo. E domani, infine, è prevista una nuova riunione con Regioni, Province e Comuni, poi Consiglio dei ministri per varare il testo definitivo che introduce i nuovi criteri restrittivi per Natale.