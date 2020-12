Faenza, impennata dei casi Covid per il nuovo focolaio nella residenza Il Fontanone. 4 decessi in città nell’ultima settimana

La situazione dei contagi ieri 16 dicembre ha mostrato una situazione molto delicata nel Faentino, con 87 nuovi casi a Faenza (a causa del focolaio scoperto nella struttura per anziani Il Fontanone), 14 a Castel Bolognese, 3 a Riolo Terme, 1 a Brisighella e 1 a Solarolo. “Pesano molto – ha detto il Sindaco di Faenza Massimo Isola – i due focolai scoppiati nell’ultima settimana nelle due strutture per anziani (Santa Teresa prima e Il Fontanone poi, appunto, ndr). Si percepisce ancora più forte la sensazione di essere esposti e vulnerabili. ⁣Ho letto i vostri dubbi e le domande dopo la comunicazione di ieri in tarda sera.⁣ Tutte le supposizioni in un senso o nell’altro al momento non sono però dimostrabili. Anche senza eventuali errori o leggerezze, per quanto rigidi e scrupolosi, i protocolli di prevenzione per impedire l’accesso del Covid nelle case di riposo, non possono mai raggiungere una protezione totale. Nessun atteggiamento giustificatorio, sia chiaro, l’Ausl e i gestori stanno verificando l’accaduto. Ma occorre anche essere obiettivi: se su tutto il territorio nazionale le RSA sono le più colpite dai focolai Covid, probabilmente c’è un problema nel modello organizzativo socio-sanitario del nostro Paese, da nord a sud, che fatica a proteggere le persone più fragili. Una riflessione che credo dovrà essere fatta subito finita l’emergenza.”

“Ovviamente i due focolai hanno avuto un’incidenza negativa sul numero di positivi in città. – continua Isola – Dopo tre settimane di discesa, nella scorsa settimana sono risaliti complessivamente a 251 (i casi positivi, ndr) a cui si aggiungono oggi, 87 contagi, in gran parte ospiti e operatori del Fontanone, per un totale, da inizio pandemia, di 1.898 positivi. I decessi hanno invece raggiunto quota 34, quattro in più rispetto a sette giorni fa. A nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze a queste famiglie per le quali il Covid non sarà mai solo un brutto ricordo ma una ferita sempre aperta. ⁣Complessivamente i dati stanno migliorando. L’Ausl Romagna informa che nell’ultima settimana, sono stati eseguiti 34.454 tamponi molecolari registrando 2.711 nuovi casi positivi, il 7.9%. L’incidenza dei nuovi casi è in calo rispetto al 9.2% della settimana precedente, mentre era all’8.9% nell’ultima di novembre. ⁣Sono leggermente in calo anche i ricoverati in strutture sanitarie, 544 rispetto ai 557 della settimana scorsa, mentre è invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 39. In discesa anche il numero totale dei nuovi casi positivi, 2.711, rispetto ai 3.376 e 3.778 delle settimane precedenti. ”

“Continua ad essere molto alta in provincia di Ravenna la percentuale media degli asintomatici sui casi diagnosticati: è salita addirittura al 62% rispetto ad una media in Romagna del 51%. Significa che il tracciamento dei contatti sta funzionando molto bene, davvero un merito da parte dei distretti sanitari di Faenza, Lugo e Ravenna che è giusto sottolineare. ⁣Questi dati sono l’ulteriore conferma del calo dei contagi iniziato un paio di settimane fa, in particolare riferito alla casistica classica dei contagi di tipo familiare. ⁣- aggiunge il Sindaco di Faenza – Sul fronte scuola la situazione è molto articolata ma sostanzialmente sotto controllo. Il contesto più critico è all’Istituto comprensivo Europa che ad oggi ha 11 classi in dad (didattica a distanza), 8 all’Europa, 3 alla Don Milani e una al Gulli. Al Comprensivo Carchidio Strocchi sono 3 le classi costrette a casa, due dell’infanzia e una classe delle medie, mentre al Comprensivo Matteucci risultano in dad due classi, una al Tolosano e una in via Laghi. ⁣È chiusa la scuola d’infanzia di Pieve Cesato e una classe del Sacro Cuore di via Giovanni Paolo II. Per il Comprensivo San Rocco risulta a casa una classe a Granarolo mentre tutte le altre sono rientrate in classe.”

Della situazione faentina risente anche la vicina comunità di Castel Bolognese. Ecco cosa scrive il Sindaco Luca della Godenza: “Cari concittadini, quest’oggi (ieri, ndr) i contagi crescono in maniera significativa. Negli ultimi giorni ci eravamo stabilizzati, arrivando a ieri con 54 casi attivi. Tuttavia sono esplosi diversi focolai nelle strutture socio sanitarie di Faenza in cui come potete immaginare operano diverse castellane e diversi castellani. A tutte le operatrici ed operatori sanitari il nostro ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente e a tutti gli ammalati i nostri auguri di pronta guarigione. Dei 14 casi odierni 9 sono asintomatici e 5 sono sintomaci. Poco fa ho sentito il Sindaco di Faenza Massimo Isola a cui ho portato la solidarietà per la difficile situazione e nei prossimi giorni faremo insieme una diretta Facebook per spiegare meglio la difficile situazione in cui stiamo vivendo.”