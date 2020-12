Pubblica Assistenza di Ravenna lancia l’allarme: “Attenzione, circolano falsi incaricati. Nessuna raccolta porta a porta”

Nelle ultime ore sono giunte al centralino e agli uffici della Pubblica Assistenza Città di Ravenna diverse segnalazioni relative a eventuali addetti incaricati di raccogliere donazioni in denaro passando di porta in porta, anche nelle frazioni della città.

L’associazione tiene a precisare che nessun operatore della Pubblica Assistenza Città di Ravenna è stato incaricato, né tantomeno autorizzato, a raccogliere fondi in questo modo.

Stando alle segnalazioni, alle abitazioni di alcuni ravennati avrebbero bussato persone che non indossano la divisa della Pubblica Assistenza e non sono in possesso di alcun documento di riconoscimento, spacciandosi per operatori e volontari impegnati in un giro di raccolta per contribuire all’acquisto di dispositivi e materiale necessari per gli interventi di primo soccorso e di trasporto dei malati Covid-19.

“Attenzione! Se i racconti riportati – sottolineano a gran voce dalla direzione della Pubblica Assistenza – rispondessero al vero, si tratterebbe di un’autentica truffa e di un’operazione che non riconosciamo in alcun modo. Al contempo, tutto ciò sarebbe avvilente e sconcertante per il periodo che stiamo vivendo e per le difficoltà, tangibili e non immaginarie, che tutte le realtà impegnate nel settore socio-sanitario devono affrontare ogni giorno. Invitiamo pertanto tutti i cittadini, e in particolare gli anziani fatti oggetto spesso e in maniera vile di questi raggiri, a diffidare di qualsiasi persona che, suonando alla porta, venga a domandare versamenti in denaro per solidarietà alla Pubblica Assistenza”.

L’associazione continua a raccogliere ogni giorno le donazioni di tutta la città, fondamentali e irrinunciabili, ma lo fa esclusivamente attraverso i canali che sono stati da sempre promossi e pubblicizzati:

1) Raccolta fondi “Noi per voi, voi per noi” attivata sulla nota piattaforma di crowfunding Gofundme al link https://www.gofundme.com/f/noi-per-voi-voi-per-noi

2) Donazione volontaria sul canale Paypal al link http://bit.ly/paravennapaypal

3) Donazione volontaria attraverso l’applicazione Satyspay al link https://tag.satispay.com/PARavenna

4) Versamento con Bonifico bancario sull’IBAN IT14A0627013181CC0810004858 intestato alla Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv

Si invitano tutti a verificare l’identità di operatori che si presentino senza i mezzi e l’uniforme contattando direttamente: Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV, Via Meucci n. 25 Ravenna, Tel. 0544.400777.

Le sole modalità per sostenere l’associazione sono reperibili sul sito www.pubblicaassistenza.ra.it oppure direttamente al link: http://www.pubblicaassistenza.ra.it/donazioni-covid-19/.