Consiglio comunale di Ravenna: approvata convenzione tra Comune e Associazione Amici degli animali ODV

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale di Ravenna ha approvato lo “Schema di convenzione tra il Comune di Ravenna e l’associazione ‘Amici degli animali ODV’ per il servizio di recupero e custodia degli animali vaganti e/o incidentati non appartenenti alla specie canina, né felina del comune di Ravenna” presentato da Gianandrea Baroncini. 24 i voti favorevoli (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Art.1-Mdp, Italia viva, Lega Nord, La Pigna, CanbieRà, Marco Maiolini del Gruppo misto, Ravenna in Comune) e 1 astenuto (Emanuele Panizza del Gruppo misto). L’assessore Baroncini ha illustrato la proposta di deliberazione specificando che la convenzione è di un anno con gli “Amici degli Animali ODV”, associazione zoofila no-profit che si occupa del soccorso, trasporto, custodia e ricovero di animali feriti/bisognosi e del recupero animali selvatici, già convenzionata con il Comune di Ravenna per il servizio di recupero e custodia di cani vaganti e/o incidentati. Il Comune si impegna a rimborsare l’associazione per le spese sostenute nell’ambito delle attività previste dalla convenzione fino ad un massimo di 4.180 euro, di cui mille euro riservati in via esclusiva per i recuperi difficili o rischiosi per la salute di uomini ed animali in cui si renda necessario l’intervento di liberi professionisti per la teleanestesia. L’associazione si impegna a custodire gli animali nelle apposite strutture situate presso gli immobili, concessi dal Comune, denominati “Ca’ Ponticelle” e “Ex campo nomadi” di Sant’Alberto fino alla loro eventuale alternativa collocazione in altri siti idonei.

Nella discussione sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Mirella Montanari (Art.1-Mdp), Patrizia Strocchi (Pd). Il gruppo Lista per Ravenna, esprimendo il voto favorevole, ha apprezzato la durata della convenzione per un solo anno in modo da poter approfondire per una eventuale rimodulazione per il prossimo anno perché questo servizio sia reso al meglio. Il gruppo Art.1-Mdp ha apprezzato la durata di un anno per consentire di fare una ricognizione più completa in merito a questo particolare ambito di intervento rivolto alle diverse tipologie di animali che non siano cani o gatti. Il gruppo Pd ha evidenziato come in commissione sia emersa la necessità di valutare bene la situazione degli animali non di compagnia che possono essere destinati all’adozione, auspicando di poter effettuare giornate aperte alla cittadinanza dei luoghi dove sono ricoverati per incentivare l’adozione.

Approvata anche la convenzione tra Comune e l’Ambito territoriale di caccia Ra2

Nella seduta di ieri il consiglio comunale di Ravenna ha approvato anche lo “Schema di convenzione tra il Comune di Ravenna e l’Ambito territoriale di caccia (A.t.c.) Ra2 per le attività da svolgere nelle pinete di San Vitale e Classe per il miglioramenti degli habitat a tutela dell’ambiente” presentato dall’assessore Gianandrea Baroncini. 22 i voti favorevoli (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Art.1-Mdp, Italia viva, Lega Nord, La Pigna, CanbieRà) e 3 astensioni (Gruppo misto, Ravenna in Comune). La convenzione, della durata di 3 anni, fa seguito a quelle degli anni passati e impegna l’A.t.c. Ra2 ha realizzare, in accordo con l’Amministrazione, interventi di manutenzione, sostegno e collaborazione ad iniziative didattico informative come il “mese dell’albero in festa”. Il Comune si impegna a rimborsare l’A.t.c. Ra2 delle spese sostenute fino ad un massimo di 15mila euro annui, mentre l’A.t.c. dovrà corrispondere al Comune la somma di 4.250 euro all’anno per l’utilizzo della casa pinetale, appartenente al patrimonio comunale indisponibile situata nella pineta di Classe e denominata “Cà Acquara”, utile per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Sono intervenuti nella discussione: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Chiara Francesconi (Pri), Fiorenza Campidelli (Pd), Alberto Ancarani (FI), Veronica Verlicchi (La Pigna), Mirella Mantovani (Art.1-Mdp). Il gruppo Lista per Ravenna ha evidenziato come la delibera sia stata ampiamente affrontata nelle commissioni Ambiente e Assetto del territorio e come siano state recepite le proposte avanzate. Il gruppo Pri, valutando molto positiva la convenzione, ha sottolineato l’importanza della presenza nell’A.t.c. non solo di cacciatori, ma anche di agricoltori e ambientalisti che ben conoscono le zone pinetali e le zone umide. Il gruppo Pd ha espresso compiacimento per il lavoro svolto in commissione grazie al contributo di tutti i soggetti che fanno parte dell’A.t.c., cacciatori, ambientalisti e agricoltori, che da anni tutelano le pinete. Il gruppo Forza Italia, ha riferito dei pareri particolarmente favorevoli degli operatori di A.t.c. con i quali ha avuto modo di confrontarsi durante la discussione in commissione della convenzione. Il gruppo La Pigna, dichiarandosi moderatamente soddisfatta, ha affermato di apprezzare l’allargamento dell’area interessata dalla convenzione e che siano coinvolti più soggetti che frequentano le aree naturalistiche per passione o per lavoro. Il gruppo Art.1-Mdp ha ringraziato per il lavoro svolto e per aver condiviso le proposte con l’associazionismo coinvolto e aver considerato i suggerimenti pervenuti dalla commissione e averli recepiti.