Gli interventi di ripristino del manto stradale in programma nel territorio di Bagnacavallo

Sono iniziati nei primi giorni di novembre i lavori di ripristino del manto di alcune strade del territorio, che hanno già visto a Bagnacavallo la sistemazione di un buon tratto della via Zamprante e dell’incrocio della stessa con le vie Farini, Fossa e Borgo XXI Dicembre. Un altro intervento realizzato nelle settimane finali del 2020 è stato il completo ripristino della via Sbiaggia, nella frazione di Masiera.

Affidate alla ditta Giovane Strada di Forlì, le opere, per un importo complessivo di circa 200.000 euro, riprenderanno all’inizio dell’anno nuovo dopo la sospensione per le festività natalizie. In programma ci sono interventi in via Viazza Nuova, strada di collegamento tra Villanova e Villa Prati che, data la precaria struttura del fondo, è stata recentemente chiusa al traffico pesante. Sono poi previsti consistenti lavori nel tratto centrale di via Boncellino e ulteriori opere per mettere in sicurezza alcuni incroci.

«Il programma di manutenzioni stradali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Vilio Folicaldi – si rinnova ogni anno e l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, nei bilanci di previsione, stanzia le risorse disponibili per mantenere in sicurezza e in buono stato la viabilità di tutto il nostro territorio.»