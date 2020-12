Imu, coniugi con residenze differenti non godono dell’agevolazione per abitazione principale. Comune di Cervia: “Lo dice la Cassazione”

Il Servizio Tributi del Comune di Cervia vuole sottoporre all’attenzione dei contribuenti alcuni importanti principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia fiscale. Nello specifico, coniugi con residenze differenti ai fini IMU non possono più godere dell’agevolazione per abitazione principale, in quanto per “abitazione principale” deve intendersi “… l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente…”.

Il Servizio Tributi, pertanto, invita i contribuenti che non hanno diritto alle agevolazioni a regolarizzare la propria posizione tributaria. Il Servizio procederà alle verifiche e alla conseguente attività di accertamento.

Per saperne di più: http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/tributi-imposte-comunali/imposta-municipale-propria-imu.html. Per informazioni: Servizio Tributi 0544/979.226 – 298 – 305 – 319; serv-tributi@comuncervia.it.

Dal comune di Cervia ricordano che l’accesso agli Uffici comunali, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, può avvenire esclusivamente su appuntamento.