Ravenna. Gli auguri di Natale e di fine anno del Sindaco de Pascale: “Si chiude un anno difficile, ora guardiamo avanti”

Il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, augura a tutti i ravennati Buon Natale. Lo fa con un video, dove traccia un bilancio del 2020 “anno inimmaginabile”.

“Tutti abbiamo combattuto e ci siamo stretti attorno al mondo della salute e sanità che ha vissuto un anno di grandi sacrifici – sottolinea il primo cittadino -. Credo che queste festività le dobbiamo dedicare a loro, per questo anno che hanno passato, che dovranno continuare a lavorare in questi giorni che tutti vorremmo trascorrere con le nostre famiglie”

De Pascale raccomanda il massimo dell’attenzione: “Ciascuno di noi può dare un contributo rispettando le regole”.

Rispetto all’anno che sta per iniziare sottolinea: “Il 2021 porteremo avanti tutte le progettualità che riguardano la nostra città, sia in termini di investimenti che di servizi” assicurando che, nonostante la pandemia, non passeranno in secondo piano i progetti di crescita del nostra territorio.