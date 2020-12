Massalombarda. Si abbassa i pantaloni davanti a delle ragazze. 44enne denunciato per atti osceni

La Polizia di Stato ha denunciato il 44enne A.A. per il reato di per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Nei giorni scorsi personale della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. Lugo, è intervenuto a Massalombarda, presso il parco Piave, dove era stato segnalato un uomo in sella ad una bicicletta da donna bianca, indossante un cappello verde che compiva degli atti osceni, all’indirizzo di un gruppetto di ragazze che si trovavano all’interno del parco, abbassandosi i pantaloni e mimando la masturbazione.

Al loro arrivo i poliziotti individuavano prontamente l’uomo che è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli approfondimenti sulla vicenda.

Dopo aver raccolto le deposizioni delle giovani, l’uomo A.A. di anni 44, gravato di precedenti per vari reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, nonché già ammonito per aver commesso atti persecutori, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di atti osceni in luogo pubblico.