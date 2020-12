Natale e Capodanno in “Zona Rossa”, massimo due invitati non conviventi ai festeggiamenti. Le regole anticovid per le festività

I provvedimenti lungamente attesi su come comportarsi durante le imminenti festività natalizie per contrastare i contagi da corona virus, sono finalmente stati resi noti. Ieri sera, poco prima delle 10 e dopo numerosi rinvii dell’ultimo minuto (pare che il capo del Governo e i Ministri fossero in riunione per stabilire gli ultimi dettagli degli ulteriori ristori che accompagnano le nuove norme), il premier Giuseppe Conte è apparso in TV nella conferenza stampa con la quale ha illustrato di persona le regole che ci accompagneranno dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Sono complessivamente 10 i giorni in cui l’Italia sarà dichiarata “zona rossa“, dal 24 al 27 dicembre, poi ancora dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Nelle restanti giornate, e dunque il 28, 29 e 30 dicembre, oltre al 4 gennaio, sarà invece “zona arancione“. Sia in zona rossa che in zona arancione, resta valida la norma che vieta spostamenti tra le 22 di sera e le 5 della mattina successiva.

LE REGOLE DELLA ZONA ROSSA

Le regole della “zona rossa” come detto, varranno per tutto il territorio nazionale. Ricordiamo le principali limitazioni:

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi, salvo per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, da autocertificare. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio.

in entrata e in uscita, sia sia e all’interno degli stessi, salvo per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, da autocertificare. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Chiuse le attività commerciali al dettaglio – ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto .

– ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare . Consentito svolgere attività motoria, individuale in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo della mascherina. Possibile anche svolgere attività sportiva, anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

LE REGOLE DELLA ZONA ARANCIONE

Durante gli altri giorni di festività natalizie, quindi, ribadiamolo, il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, varranno le regole della “zona arancione“.

Le differenze principali riguardano gli spostamenti: sarà possibile spostarsi all’interno del proprio comune di residenza, ma non tra regioni. Per agevolare chi abita in piccoli comuni al di sotto dei 5mila abitanti, è stato consentita la deroga a raggiungere comuni limitrofi nell’arco di 30 km, purché non i capoluoghi di provincia.

Inoltre, i negozi potranno restare aperti secondo l’orario abituale, mentre bar e ristoranti restano chiusi, con la sola possibilità dell’asporto e della consegna a domicilio.

MASSIMO DUE INVITATI NON CONVIVENTI AI FESTEGGIAMENTI

Per non castrare completamente il Natale agli italiani, il Governo si è inventato poi questa deroga alle misure annunciate, valida per tutto il periodo delle festività natalizie ma, si presume, da sfruttarsi prevalentemente per i giorni canonici di festa, quindi 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio. In pratica, ci si potrà spostare verso abitazioni diverse dalle proprie per raggiungere parenti o amici non conviventi, con i quali festeggiare, per un massimo di due persone, oltre ai minori di 14 anni o persone disabili e non autosufficienti facenti parti della famiglia.

Questa è la parte della norma che ha destato le maggiori perplessità, per la difficoltà, quando non impossibilità, ad entrare nelle case degli italiani a controllare cosa vi accada all’interno. Sembrerebbe un’allargamento delle maglie restrittive nelle norme anticovid, basata sulla volontà di garantire una vivibilità migliore delle feste e che conta sul buon senso degli italiani stessi. Vedremo se, come popolazione nel complesso, riusciremo a farne buon uso o meno.