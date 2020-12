Nel pomeriggio di oggi, sabato 19 dicembre, il Bar Centrale di Punta Marina in Viale dei Navigatori, è stato teatro di una lite tra due ragazzi, finita a pugni fuori dal locale.

Secondo quanto riferito da uno dei presenti, i due sarebbero arrivati nel bar poco prima delle 16, assieme ad un gruppo di amici, tutti italiani e sulla quarantina. Per motivi non ancora chiariti, all’improvviso due dei presenti avrebbero iniziato a discutere.

Secondo le prime informazioni, uno dei ragazzi avrebbe riportato gravi ferite, dopo essere precipitato a terra in seguito ad un pugno, riportando un trauma cranico. Dopo le prime cure sul posto, il 39enne è stato ricoverato al Bufalini, in codice di massima gravità.

L’aggressore invece si sarebbe dato alla fuga per poi costituirsi, presentandosi spontaneamente ai Poliziotti intervenuti sul posto. Ora sarà portato in Questura.

Sul posto sono intervenuti Polizia e 118 con ambulanza e automedicalizzata.