Ravenna, inaugurazione e benedizione del punto d’ascolto nella parrocchia di San Rocco

L’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni ha inaugurato e benedetto nella Parrocchia di S. Rocco a Ravenna una sala attrezzata come punto d’ascolto e aiuto dedicato alle persone in condizione di bisogno. La sala è stata allestita grazie al contributo del Lions Club Ravenna Bisanzio che, con le parole del suo presidente Beppe Rossi ha voluto in tal modo ricordare la cara memoria di don Ugo Salvatori.

Nella foto l’Arcivescovo Ghizzoni, il parroco di S. Rocco don Paolo, il presidente Lions Bisanzio Beppe Rossi, la governatrice Lions Vagnoni, il vice governatore Lions Saporetti e tante persone presenti all’iniziativa benefica.