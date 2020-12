Ciao Gianni. Al Cimitero di Traversara “l’ultima cioccata” per salutare il grande maestro delle fruste in Romagna

Questa mattina, 21 dicembre, alle ore 9,45, presso il cimitero di Traversara, familiari e amici hanno dato l’ultimo saluto a Giovanni Tura, il primo grande maestro delle fruste in Romagna.

A rendere omaggio A Tura anche una rappresentanza dei vari gruppi in cui aveva insegnato.

L’ultima cioccata prima di entrare nel territorio cimiteriale è stata eseguita dal “Gruppo Folk Italiano alla Casadei”, la scuola a cui era iscritto da sempre.

“Un grande vuoto… non ti dimenticheremo!” sottolineano Bruno e Monia Malpassi