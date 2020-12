Coronavirus: ancora due morti alla Cra di Cotignola. Chiuse due classi del nido Tartaruga di Bagnacavallo

Brutte notizie sul fronte delle conseguenze del Covid sul territorio della Bassa Romagna. Il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, nel consueto report quotidiano ha dovuto dare la notizia di due decessi, tra gli ospiti residenti alla Cra del paese, che erano risultati positivi al Coronavirus e successivamente ricoverati negli ospedali di Lugo e Forlì per l’aggravarsi delle loro condizioni di salute.

“Siamo vicini alle famiglie in questo difficile e doloroso momento”, ha affermato Piovaccari. Restano invece stazionarie le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura. Oggi, lunedì 21 dicembre, sarà effettuato un ulteriore screening su residenti e operatori, per monitorare il contagio.

A Bagnacavallo, ne dà notizia la sindaca, Eleonora Proni, sono invece state chiuse due classi del nido d’infanzia Tartaruga, precisamente la sezione Lilla e Gialla, a seguito del rilevamento di un caso di positività. Domani, prontamente, sono stati calendarizzati i tamponi di controllo per tutti i bimbi e il personale in servizio nelle due sezioni. La chiusura è stata disposta fino al 23 dicembre, poi interverranno le vacanze di Natale e, se tutto andrà bene, il servizio riaprirà a partire dal 7 gennaio. Le altre sezioni del nido sono invece regolarmente funzionanti.