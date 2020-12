È morto don Giorgio, l’ex parroco della basilica di San Giovanni Evangelista di Ravenna

È morto don Giorgio Fornasari, per quasi 30 anni parroco della Basilica di San Giovanni Evangelista. La notizia è riportata sul sito on line del Risveglio Duemila, settimanale diocesano di Ravenna-Cervia.

Don Giorgio si era ritirato dal servizio pastorale come parroco nel 2018 per problemi di salute. Da qualche anno era ospite della casa di riposo Betania di Marina di Ravenna, dove è morto positivo al Covid, anche se non aveva sintomi riconducibili all’infezione ma tanti altri problemi di salute.

I funerali si terranno mercoledì pomeriggio, 23 dicembre, alle ore 14 nella sua San Giovanni Evangelista, basilica che lui ha sempre definito “la più bella di Ravennna”.

Originario di Milano dove è nato il 12 ottobre 1938, frequentò il Seminario a Ravenna e fu ordinato sacerdote dall’allora arcivescovo, monsignor Salvatore Baldassarri, il 29 giugno 1963. Fino al ’68 è stato vicario parrocchiale a Sant’Alberto poi collaboratore presso il Centro di Documentazione Religiosa di Bologna e ancora cappellano a San Rocco fino al 1991 quando assunse la guida pastorale di San Giovanni Evangelista. È stato anche presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero dal 1990 al 1995. Nel 2013 aveva celebrato il 50esimo di sacerdozio assieme ai suoi parrocchiani.