Ravenna, corsa agli ultimi acquisti prima del mini lockdown di Natale: fila super all’Extracoop dell’Esp

Dal 24 dicembre scatta la zona rossa di 4 giorni, gli spostamenti diventano quasi impossibili, tutto o quasi resta chiuso. Perciò i Ravennati si stanno dando da fare per accaparrarsi quello che serve a trascorrere il Natale, Santo Stefano e queste giornata di festa fra le mura domestiche. Ecco un chiaro esempio di cosa significa corsa agli acquisti: all’Esp di Ravenna, una fila così non s’era mai vista per l’ingresso all’Extracoop! Quindi bisogna armarsi di pazienza, ma, se non altro, la fila è ordinata, le mascherine sono alzate e la distanza assicurata sempre o quasi sempre.