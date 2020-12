Casi positivi nelle scuole, chiuse due classi a Bagnacavallo e Massa Lombarda

L’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura di alcune classi di asilo nido in due Comuni dell’Unione, dopo aver rilevato dei casi di positività al coronavirus.

In particolare, si tratta delle sezioni Scoiattolo e Part Time del Nido Tartaruga di Bagnacavallo e della Sezione Coccinelle del Nido Fantasilandia di Massalombarda. L’attività resterà dunque sospesa per la giornata di oggi, mercoledì 23 dicembre, l’ultima prima della pausa natalizia.

I sindaci dei due paesi informano che sono già stati programmati per lunedì 28 dicembre i tamponi per i bimbi interessati e per il personale e, salvo diverse disposizioni, il servizio riaprirà, dopo le vacanze, nella giornata di giovedì 7 gennaio 2021.

A Cotignola inoltre, un altro ospite della Cra del paese, inizialmente positivo e in stabili condizioni all’interno della struttura, ieri è stato inviato al pronto soccorso di Lugo per accertamenti. Stazionarie le condizioni dei restanti ospiti, monitorati dai medici dell’Usca.