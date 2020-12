Cervia, piano di regolamentazione dei mercati cittadini per contrastare la pandemia

È stato approvato dal Comune di Cervia, tramite ordinanza del Sindaco, il piano di regolamentazione anti-contagio per la gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 dei mercati cittadini in conformità al decreto della Regione Emilia-Romagna n. 223 del 27 novembre 2020. Le misure sono differenziate e proporzionate allo scenario in cui rientra la Regione Emilia-Romagna e prevede tre tipologie di intervento: misure nazionali restrittive valide in tutto il territorio italiano (la cosiddetta zona gialla), a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale a seconda che la regione rientri in uno scenario di “zona arancione” o di “zona rossa”. Nelle giornate di “zona rossa” i mercati saranno aperti solo per la vendita di generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici. In allegato ecco l’ordinanza, il piano e le planimetrie relative ai mercati locali.

ORDINANZA: ORDINANZA PIANO AUTUNNALE BIS

ALLEGATO 1: ORDINANZA PIANO AUTUNNALE allegato 1 – Piano BIS

ALLEGATO A2 – ZONA GIALLA: Allegato A2 planimetrie ZONA GIALLA

ALLEGATO A3 – ZONA ARANCIONE: Allegato A3 planimetrie ZONA ARANCIONE

ALLEGATO A4 – ZONA ROSSA: Allegato A4 planimetrie ZONA ROSSA