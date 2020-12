Coronavirus a Ravenna: 162 casi con 2.055 tamponi, 9 ricoverati, 500 guariti, purtroppo altri 4 decessi, 2 uomini e 2 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 23 DICEMBRE

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 162 casi: si tratta di 69 maschi e 93 femmine; 83 asintomatici e 79 con sintomi; 153 in isolamento domiciliare e 9 ricoverati. Nel dettaglio: 102 da contact tracing; 55 per sintomi; 5 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 2.055, per una media di 7,8 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione ha comunicato 4 decessi: si tratta di 2 uomini di 81 e 83 anni e 2 donne di 93 e 95 anni. Sono state inoltre comunicate circa 500 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 11.577. Ecco i casi odierni distribuiti per Comune:

48 casi a Faenza

35 a Ravenna

13 a Cervia

12 Castel Bolognese

12 a Lugo

6 Russi

4 Alfonsine

3 Bagnacavallo

3 Conselice

2 Brisighella

2 Fusignano

2 Riolo Terme

2 Solarolo

1 Bagnara

1 Cotignola

1 Massa Lombarda

1 Sant’Agata

14 casi extra provincia

0 casi a Casola

ASL ROMAGNA: IL REPORT DELLA SETTIMANA DAL 14 al 20 DICEMBRE

Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, ASL Romagna pubblica alcuni dati relativi alla settimana dal 14 al 20 dicembre (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo).

Nella settimana di riferimento si sono verificate infatti 2.893 positività su un totale di 35.582 tamponi, con una incidenza dunque dell’8,1 per cento, sostanzialmente in linea col dato della settimana precedente; incidenza che resta al di sotto della media nazionale (slide 4 del Report allegato). Su questo specifico indicatore si registra, nell’ultima settimana, un lieve calo su tutti i territori salvo Forlì (slide 5), mentre si registra un lieve aumento, quanto all’indicatore delle positività su popolazione residente (slide 7) in tutti i territori tranne Ravenna che invece continua col trend di calo.

La percentuale di asintomatici media romagnola è sul 49 per cento, con Rimini e Ravenna superiori al 50 per cento (slide 8). La performance dei tempi di refertazione dei tamponi (slide 6) entro le 48 ore si attesta sul 78 per cento. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, a fine della scorsa settimana la quota di 574 ricoveri (più 30 rispetto alla settimana precedente) mantiene l’azienda oltre il livello rosso del Piano ospedaliero Covid; stazionarie in valore assoluto le terapie intensive mentre è in calo la loro percentuale rispetto al totale dei ricoveri (slide 13), la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva resta inferiore a quella media regionale.

“Gli indicatori restano su un livello di stazionarietà – commenta il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini – e non dobbiamo dimenticare che questi indicatori, per la realtà romagnola, sono migliori rispetto a quelli di altri territori. Questa realtà non deve però ‘consolarci’ ne’ tantomeno distogliere il nostro impegno dall’azione costante che stiamo mettendo in campo, e dalla prevenzione. È indispensabile, ad esempio, che i ricoveri calino, come già detto, anche in vista dell’infuenza stagionale. Perciò torno a ribadire quanto sia fondamentale rispettare le misure di precauzione previste, a partire da distanziamento, uso della mascherina e igiene delle mani. E’ importante per noi stessi e per aiutare gli operatori del Sistema sanitario che da oltre dieci mesi stanno lavorando senza sosta”.

TUTTO IL REPORT: REPORT 14-20 DICEMBRE

LA SITUAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, OGGI 23 DICEMBRE

In Emilia-Romagna oggi si registrano 1.129 nuovi casi di positività con quasi 18.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,3% (ieri i positivi erano stati 1.162 con 20.000 tamponi, con una percentuale di tamponi positivi del 5,8%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,3 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 159.474 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 58.025 (- 1.721 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 55.015 (- 1.630).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 207 in tutto il territorio regionale (- 3 rispetto a ieri), e sono così distribuiti: 14 a Piacenza (-2 rispetto a ), 14 a Parma (invariato), 18 a Reggio Emilia (-1), 45 a Modena (+5), 53 a Bologna (-2), 5 a Imola (-2), 16 a Ferrara (-1), 19 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (-1).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.803 (- 88): un calo significativo.

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 94.188 (+ 2.779).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 71 nuovi decessi: 9 a Piacenza (sei donne di 72,78,91, due di 93 e una di 98 anni; tre uomini di 80,86 e 90 anni), 5 a Parma (due donne di 78 e 94 anni e tre uomini di 90,92 e 96 anni ), 3 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 86 e 89 anni e un uomo di 80 ), 4 nel modenese (tutti uomini, rispettivamente di 63,70,74 e 82 anni ), 22 a Bologna (otto donne: due di 66 anni, le altre di 68,82,90, 93,94 e 95 anni; quattordici uomini di 67,73,79,80,82, due di 83, uno di 85, due di 86, poi di 88, 90,94 e 97 anni), 6 a Imola (quattro donne rispettivamente di 87,88,93 e 96 anni e due uomini di 73 e 88); 4 a Ferrara (due donne di 82 e 89 anni e due uomini di 85 e 86), 4 a Ravenna (due donne di 93 e 95 anni e due uomini di 81 e 83), 2 a Forlì-Cesena (due donne di 76 e 87 anni ) e 9 a Rimini (quattro donne di 87,88,89 e 98 anni; cinque uomini di 56, 83, 84,87,88 anni). 3 decessi (avvenuti a Piacenza, Ravenna e Rimini) riguardano persone residenti o domiciliate fuori regione. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.259.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: