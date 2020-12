Giornate pre-natalizie nella Casa del Volontariato di Cervia

Lunedì 21 dicembre la Caritas parrocchiale di Cervia ha ricevuto dal Presidente del Coordinamento del Volontariato di Cervia Luigi Nori varie confezioni di biscotti e di cioccolatini donati dall’Istituto Ipssar ‘Tonino Guerra’ di Cervia. “Amiamo ricordare che la generosità è un’economia circolare. Aiutammo l’Istituto ad acquistare la macchina temperatrice per la produzione di cioccolato, organizzando la tombola i primi di febbraio di quest’anno ed ora i ‘frutti’ vengono donati alla Caritas nelle mani di don Don Pierre Laurant Cabantous Parroco di Cervia” ha spiegato Nori durante la consegna.

Momenti di ringraziamento invece oggi 23 dicembre durante l’ultimo direttivo dell’anno. È stato premiato Franco Mazzoni titolare del famoso ristorante ‘Al Caminetto’ di Milano Marittima per aver aiutato offrendo gratuitamente strutture importanti e fondamentali per la gestione del Riuso a Montaletto di Cervia. “La generosità del signor Mazzoni è stata encomiabile sia per l’importanza che per il valore dell’aiuto. Felici di premiarlo per la preziosa collaborazione” così Luigi Nori che ha donato la targa come encomio al generoso concittadino prima di ordinare il rompete le righe ed augurare a tutti buone feste ed inizio anno nuovo.