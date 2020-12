Natale tempo di solidarietà: consegnato il raccolto dell’asta di beneficenza su Facebook per AIL Ravenna e ASL Romagna

È stato consegnato, in questi giorni, tramite bonifico bancario quanto raccolto dalla prima fase dell’asta di beneficenza lanciata dall’Associazione Francesca Fontana di Cervia svoltasi sui social “Facebook” in favore dell’Associazione Italiana contro la Leucemia e Linfoma della sezione di Ravenna e all’Azienda Ausl Romagna – Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, per l’emergenza Coronavirus. L’associazione, infatti, in questo periodo in cui non si possono realizzare le iniziative finalizzate anche alla raccolta fondi da devolvere in solidarietà, ha attivato una nuova proposta di collaborazione attraverso un’asta sui social, per portare beneficio in questo periodo del “coronavirus”.