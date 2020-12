Ore lavorate non registrate alle badanti: casa di riposo del ravennate evade 20 mila euro di contributi

Durante un controllo dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, gli ispettori hanno riscontrato che in una casa di riposo per anziani della provincia di Ravenna (non è stato fornito il nominativo, n.d.r.), c’erano badanti assunte alle quali non veniva registrato integralmente il proprio orario di lavoro. Dall’approfondimento investigativo e dai riscontri documentali, gli ispettori hanno accertato che da mesi, nonostante le badanti eseguissero l’orario di lavoro previsto dal contratto, la ditta che le occupava non registrava correttamente le ore svolte, violando la normativa sulla contrattazione collettiva ed evadendo, in tal modo, la contribuzione obbligatoria.

E’ stato, anche accertato, che per alcune badanti – impiegate nei turni di notte – il datore di lavoro non le aveva sottoposte alle visite mediche, riducendo in tal modo gli oneri sulla Sicurezza sul Lavoro ed esponendo le lavoratrici a rischi. Al termine delle verifiche sono state elevate contravvenzioni pari a 5 mila euro ed è stata accertata una evasione contributiva pari a 20 mila euro.