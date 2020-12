Potrebbe saltare il Blocco delle Trivelle dal decreto Milleproroghe. Oggi il passaggio in Consiglio dei Ministri

Sarebbe saltato lo stop alla ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio nazionale previsto dalla bozza del decreto Milleproroghe, atteso oggi in consiglio dei ministri. La notizia trova conferma in ambienti di governo, secondo quanto divulgato dall’Agenzia di Stampa Ansa Emilia Romagna.

Il blocco delle trivelle è una questione delicata per la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle lo ha sponsorizzato in vari provvedimenti, compreso l’ultimo decreto agosto, da cui però, come in questo caso, è stato espunto in extremis.