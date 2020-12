La pandemia picchia duro sull’economia locale. Natale e Capodanno in zona rossa per il comparto della ristorazione, significa rinunciare ad una fetta importante di fatturato, dopo 9 o 10 mesi in cui di soldi in cassa ne sono entrati pochi. Se alcuni hanno deciso di restare aperti con le consegne a domicilio e l’asporto, altri hanno scelto di chiudere e riparlarne a gennaio, sperando in un 2021 migliore. Tra i ristoratori ascoltati il sentimento diffuso è di pessimismo, ma c’è chi è più arrabbiato, chi più rassegnato e chi più volto ad accettare la situazione per quella che è, vista l’emergenza sanitaria in corso.

Natale chiusi o aperti con l’asporto?

“Noi avevamo prenotazioni al completo, sia per Natale che per Capodanno – spiegano dal Ristorante Molinetto, sulla strada per Punta Marina che, con le restrizioni dovute al Covid, riesce a contare su circa 280 coperti -. Avevamo già fatto ordini ed acquisti, soprattutto per la cantina, in vista delle feste, ora abbiamo dovuto richiamare tutti i clienti, proponendo il menù da asporto. Avremo 35-40 richieste in tutto”.

Foto 3 di 4







Anche il Rustichello, il locale alle porte del centro storico, all’angolo tra via Maggiore e via San Gaetanino, che a capienza ridotta ha attualmente 45-50 coperti, si era preparato per mettere a tavola i suoi clienti: “avevamo già il ristorante al completo per Natale e Santo Stefano, con tanto di acquisti fatti, soprattutto vini. Aver saputo all’ultimo che dobbiamo restare chiusi è stato un grosso disagio, sia per le disdette ai clienti che per il lavoro logistico fatto, nel tentativo di mettere seduti tutti rispettando le regole”.

“Io lavoro sul fresco e freschissimo, stocco poco e faccio una ristorazione giorno per giorno. Questo mio modo di lavorare in questo caso mi ha aiutato. Per me la notizia dell’ultimo momento ha inciso poco sui costi degli acquisti, il problema sono i costi fissi che si hanno sempre e che continui ad avere anche se stai chiuso”. Spiega il signor Roberto titolare dell’Antica Bottega di Felice, in via Ponte Marino, che è proprietario anche del ristorante “Il mare di Felice” in via Matteucci, 50 coperti l’uno. “Abbiamo scelto di restare chiusi, l’asporto non si confà al nostro tipo di ristorazione. Prepareremo un pranzo della vigilia da asporto per 11-12 persone, giusto perché abitano vicino al nostro ristorante”.

Chiuderà anche l’Osteria del Tempo Perso di via Gamba, 44 coperti “pre-pandemia”, ora circa 30, in ferie forzate dal 24 dicembre al 6 gennaio: “fortunatamente nel mio caso – spiega, Massimo, il proprietario – non avevamo fatto acquisti, perché li facciamo quasi un giorno per l’altro. Il disagio però è tanto perché il periodo natalizio per noi equivale all’incasso di quasi due mesi. Io non sono uno di quelli che si lamenta, accetto quello che capita perché è una barca su cui siamo tutti”.

Asporto e consegna a domicilio funzionano?

“Siamo abbastanza fortunati, i nostri clienti ci seguono – dicono dal Molinetto – ma con l’asporto riusciamo a malapena a coprire qualche spesa e a mantenere il legame con la clientela. Si può dire che tra consegne a domicilio e asporto si fatturi il 10-15% di quello che si faceva restando aperti. Diciamo che si fa più che altro perché i nostri clienti ce lo chiedono e per non stare completamente con le mani in mano”.

“Faremo asporto e domicilio come abbiamo sempre fatto da marzo – confermano dal Rustichello – e come forse continueremo a fare per altri mesi e mesi, temo. È giusto per tenere viva l’attività e tenerci in contatto con la clientela. Economicamente non rende, non c’è guadagno”.

Di diverso avviso è il proprietario dell’Antica Bottega di Felice: “Per far funzionare l’asporto e giustificare i costi devi avere uno storico rapporto con questo tipo di servizio. Va bene per la pizza, gli hamburger, soprattutto il sushi: chi lavora con questo cibo sta andando alla grande. Ma con la cucina tradizionale non funziona. Non voglio far arrivare sulla tavola dei miei clienti dei cappelletti che, tra trasporto e tempi di consegna, sono acciaccati, raffreddati e non sono più buoni”.

“Durante il primo lockdown – aggiunge – abbiamo provato: in un mese abbiamo incassato tra i due locali circa 800-900 euro di asporto e domicilio. Però hanno lavorato due cuochi e due aiuto cuochi che mi sono costati circa 7-8 mila euro, oltre alle spese per il cibo. Quindi abbiamo deciso di fare l’asporto solo a pranzo quando siamo aperti come locale, anche se la gente lo cerca di più la sera”.

“In questi mesi abbiamo provato con l’asporto ma non è redditizio per nulla – confermano anche dal Tempo Perso -. C’è anche da dire che la nostra ristorazione è buona se consumata calda, al tavolo. Dipende anche da che tipo di cucina pratichi, altre si adattano meglio al delivery”.

Quando si poteva stare aperti, nei pranzi dei week end, c’era gente?

“Quando il ristorante è aperto vediamo che la gente ha voglia di uscire e stare fuori – raccontano dal Molinetto e dal Rustichello -. Nei pranzi del week end i nostri ristoranti si riempiono”. Per Roberto della Bottega di Felice “fra settimana non c’è molta gente perché si lavora. Il sabato e la domenica abbiamo il picco sempre. Lavoriamo tranquillamente in perdita ogni giorno, tranne il sabato e la domenica che facciamo una patta. La sera per noi, come per tutti i ristoratori, vale il 70-80% del fatturato”. Per il proprietario dell’Osteria del Tempo Perso invece la clientela è in calo: “è andata meglio dopo il primo lockdown, ora credo sia tornata la fobia del posto chiuso. Poi, probabilmente, in questa fase la disponibilità di spesa dei cittadini è più orientata verso l’acquisto dei regali di Natale. Chi ha 50 euro in tasca preferisce spenderli per un regalo che per un pranzo al ristorante”.

I ristori del Governo sono arrivati e aiutano?

Per il Molinetto il sistema fin qui ha funzionato come promesso dal Governo. Ora si attendono i ristori di Natale. Mentre nell’esperienza del Rustichello i soldi sono arrivati con molta lentezza, quelli promessi per marzo, solo a ottobre/novembre. “Ormai non ci credo neanche più a quello che ci dicono – spiega la proprietaria -, cerchiamo di andare avanti con le nostre forze”.

“Io ho perso 600mila euro di fatturato tra i due locali – spiega il proprietario dell’Antica Bottega di Felice e Il Mare di Felice -, e mi sono indebitato per ulteriori 100-150mila euro quando saremo alla fine dell’anno. Non è che te la puoi cavare con 15mila euro di ristori o rimandando delle tasse che poi comunque mi fai pagare. Come tempistica, la prima volta i soldi sono arrivati dopo mesi, la seconda volta puntualissimi. Li ho usati per pagare i dipendenti: ma erano 22mila euro tra contributi e paghe e di ristoro ho ricevuto appena 9mila euro. E quello dei dipendenti è solo uno dei capitoli di spesa, poi ci sono affitti, bollette, mutui. È una goccia nel mare”.

Anche dal Tempo Perso confermano la stessa vicissitudine sui ristori: “A noi è arrivata una prima quota non elevatissima riferita al lockdown di marzo aprile. Poi ad ottobre novembre c’è stato un altro ristoro. Io ora mi aspetto che arrivi qualcos’altro perché questo periodo per noi è fondamentale. “Ho fatto una comparazione tra i fatturati 2020 e quelli 2019. – aggiunge il proprietario – A giugno ero a – 64%. A fine novembre sono a – 76%. A fine dicembre mi aspetto di arrivare a – 80% sull’anno scorso. Gli aiuti che ti danno servono proprio al minimo anche perché poi tasse, affitti e bollette vanno pagati tutti. Anche le tasse che hanno rimandato a marzo/aprile, le ho dovute pagare entro l’anno. Credo riesca a restare in piedi chi aveva un po’ di stabilità e di spalle coperte già da prima della pandemia. Io fino ad ottobre avevo fatto a meno del prestito in banca garantito dallo Stato. A novembre ho dovuto chiederlo”.

Lo sfogo, a tratti sarcastico, a tratti arrabbiato, di Roberto dell’Antica Bottega di Felice, è la fotografia di uno stato d’animo diffuso tra i gestori di pubblici esercizi come bar, ristoranti e pub, di questi tempi.

“Abbiamo al governo gente capace che ci dice le cose per tempo e poi ci ristora in tempi rapidi, di cosa ci dobbiamo lamentare? – dice -. Io sono in pena per i miei dipendenti: nei mesi scorsi siamo riusciti ad anticipare loro la cassa integrazione, in quest’ultimo mese paga invece direttamente l’Inps, che arriverà col treno della ghiaia”.

“Noi in questo momento siamo economicamente molto molto provati, anche perché non abbiamo aderito ad alcun tipo di finanziamento del Governo, ci penseremo a gennaio. Perché indebitarsi ulteriormente non è che sia una cosa semplice. In Germania danno il 90% del fatturato non realizzato a fondo perduto, noi invece dobbiamo indebitarci per poter ripartire. Voglio capire bene cosa fare, per non incorrere in errori che potrebbero essere devastanti per proseguire l’attività”.

“Ancora una volta – aggiunge – ci vanno di mezzo delle categorie che non è provato che abbiano la colpa dei contagi. Noi abbiamo ridotto i coperti da 50 a 30, ne abbiamo fatte di cose per andare incontro ai vari Dpcm, ma non è servito assolutamente a nulla, perché alla fine non vogliono che la gente esca di casa. Sarebbe stato meglio se avessero detto: “tutti chiusi, vi ristoriamo e i dipendenti in cassa integrazione”. Noi degli 11 dipendenti che avevamo ne abbiamo persi 5, tra contratti che sono scaduti e non abbiamo potuto rinnovare e chi non è riuscito a reggere a questo stillicidio ed è andato a lavorare per la Grande Distribuzione o in altri campi. Ho perso i pezzi migliori tra i miei collaboratori, chef, sommelier, aiuto cuochi”.

“Nei supermercati non ci sono grandi assembramenti? – insiste -, quelli non valgono? Se la situazione è quella di un Paese senza soldi, che non può ristorare adeguatamente le attività, perché non chiedere il 5% dello stipendio fisso di chi ce l’ha, per aiutare chi doveva stare chiuso? Ci sarebbe stata la rivoluzione con una richiesta così. Si fa presto a dire chiudete chiudete quando si ha lo stipendio assicurato”.