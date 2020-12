Ravenna, la Polizia locale sequestra 67 mazzi di fiori a venditore abusivo multato con 5.164 euro

Questa mattinata, in Piazza Baracca, personale appartenente all’Ufficio polizia commerciale e tutela del consumatore del corpo di Polizia locale ha sequestrato ad un venditore abusivo 67 mazzi di fiori che stava mettendo in vendita senza essere in possesso dell’autorizzazione. Al venditore abusivo è stata elevata la prevista sanzione amministrativa di 5.164,00 euro.