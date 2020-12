Riorganizzazione di alcuni servizi nel Comune di Bagnacavallo

Sono stati riorganizzati gli uffici al secondo piano del Municipio di Bagnacavallo, in piazza della Libertà 12. Per consentire una maggiore funzionalità delle attività, sono stati riuniti in un’unica ala Segreteria Generale, Segreteria del Sindaco, Ufficio Stampa e Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione. Sempre in ambito di uffici pubblici del Comune di Bagnacavallo, a partire da gennaio la Delegazione di Villanova, in via Chiesa 2, avrà un nuovo numero di telefono. L’ufficio risponderà infatti allo 0545 280850. La Delegazione resterà chiusa dal 21 dicembre al 5 gennaio; riaprirà al pubblico giovedì 7 gennaio.