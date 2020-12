Sant’Agata sul Santerno: donna si sente male e finisce con l’auto contro il punto vendita Agrintesa

Incidente verso le ore 15,30 di oggi 23 dicembre, presso il punto vendita di Agrintesa di via Angiolina a Sant’Agata sul Santerno. Una donna al volante di una Toyota Corolla Verso, dopo essere entrata nel parcheggio del punto vendita ha accusato un malore ed è finita con la sua auto contro l’infisso di ingresso. Immediati i soccorsi intervenuti con ambulanza e auto medica, oltre a una squadra del vigili del fuoco di Lugo. La donna dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata all’ospedale di Lugo. Sul posto per i rilievi la polizia locale della Bassa Romagna. Il punto vendita è stato successivamente chiuso al pubblico per impraticabilità.