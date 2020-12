Ss 16 Adriatica temporaneamente bloccata in direzione Rimini all’altezza di Madonna dell’Albero

Anas segnala che a causa di un incidente sulla strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente bloccato il traffico in direzione Rimini all’altezza di Madonna dell’Albero. Per cause in corso di accertamento, un veicolo ha urtato un mezzo fermo in zona di cantiere. La chiusura si è resa necessaria per poter consentire la messa in sicurezza del tratto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.