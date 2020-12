Trasforma la casa in una serra per produrre e vendere marijauana: arrestato 42enne ad Alfonsine

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella mattina di lunedì 21 dicembre, hanno arrestato un 42enne: in casa aveva allestito una serra per la produzione di marijuana.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Alfonsine unitamente alla Sezione Operativa del NORM hanno individuato un appartamento dove sono state rinvenute tredici piante di cannabis e 1,5 kg. di marijuana già pronta all’uso, nonché il kit per coltivare, frazionare e confezionare le dosi di stupefacente.

L’uomo, che aveva organizzato il suo appartamento in una vera e propria serra, con sistemi di irradiamento ed irrigazione, faceva crescere le piante di marijuana in una stanza adibita a serra. È stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari, per coltivazione illecita e detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella giornata di martedì, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura imponendo al 42enne l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia fino alla prossima udienza.