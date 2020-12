La sindaca di Russi, Valentina Palli, a nome della giunta e di tutta l’Amministrazione comunale lo ricorda con queste parole : “Questo 2020 non smette di ferirci modo brutale. È con infinita tristezza nel cuore ed enorme dolore che Ti salutiamo. Le parole mancano; come si descrive cosa sei stato per noi? Una colonna portante della nostra Città, della libertà, della democrazia, dei valori partigiani. Un esempio da seguire, sempre. Ci rasserena solo sapere che fino all’ultimo Tuo sospiro hai potuto tenere per mano la Tua amata Franca. Caro Lino, la nostra Città piange la Tua perdita. Con Te se ne va un pezzo di noi. A Franca, Andrea e a tutti i Tuoi cari, le nostre più sentite e sincere condoglianze”.

Determinante la sua volontà nel 1987 di creare il centro sociale e culturale “Porta Nova”, voluto per evitare emarginazione e solitudine degli anziani rimasti soli, e per favorire una nuova vita associativa per gli stessi. Per una ventina di anni è stato presidente del centro sociale e ha ricoperto anche la carica presidenziale dell’Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO). Nel 2012 il Comune di Russi gli ha conferito il premio “Un amico per Russi” per le sue molteplici attività di fondatore e primo presidente del centro “Porta Nova” che ha svolto un’instancabile attività di solidarietà verso la popolazione anziana della città.