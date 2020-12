In casa aveva 2 serre per coltivare marijuana e 7 piante già mature: arrestato 33enne ravennate

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella mattinata di mercoledì 23 dicembre, hanno tratto in arresto un 33enne ravennate: in casa aveva allestito due piccola serre per la produzione di marijuana.

I militari dell’Arma di via Alberoni avevano raccolto informazioni che portavano all’abitazione dell’uomo, dove sono poi stati svolti dei servizi finalizzati ad accertare l’attività illecita. I militari hanno deciso di fargli una visita a casa: l’inconfondibile odore delle piante di cannabis messe in essicazione è stato percepito dai carabinieri già all’ingresso.

Al termine delle operazioni di perquisizione domiciliare, sono state sequestrate 7 piante di altezza superiore al mezzo metro, parte di esse già con infiorescenze e semi di marijuana; oltre al kit per coltivare, frazionare e confezionare le dosi di stupefacente.

Visti tutti gli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per coltivazione illecita di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria a seguito del rito direttissimo ha convalidato l’arresto imponendo all’uomo l’obbligo di firma.