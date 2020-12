Ieri sera, mercoledì 23 dicembre, la struttura dell’acquedotto di Lugo, posta davanti all’ospedale Umberto I, si è tinta di verde, grazie ad un gioco di luci e illuminazioni, per ricordare i numerosi medici, infermieri e personale sanitario tutto, in questi lunghi mesi impegnati indefessamente nella lotta contro il virus.

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha affermato: “Abbiamo una certezza in questo 2020 che proprio dall’incertezza è stato caratterizzato: il lavoro prezioso, speciale, insostituibile di tutti gli operatori sanitari per contrastare questa emergenza. In questi mesi donne e uomini negli ospedali, sulle ambulanze, nelle case di tanti malati hanno lavorato ogni giorno per salvare vite umane. Per ringraziare tutti loro, abbiamo voluto fare un gesto speciale”.