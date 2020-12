Ravenna. Il Gruppo Giovani agenti marittimi consegna il calendario 2021 al Vicesindaco Fusignani

Ieri, mercoledì 23 dicembre 2020, sullo sfondo della Darsena di Città, il Presidente del Gruppo Giovani – Francesco Mattiello – e i Vicepresidenti – Benedetta Mazzesi e Filippo Bongiovanni –, hanno incontrato il Vicesindaco con delega al Porto – Eugenio Fusignani – per consegnare all’Amministrazione Comunale una copia del calendario 2021 del Gruppo Giovani, realizzato con il patrocinio del Comune di Ravenna e che ha potuto fregiarsi del logo del 700° anniversario dantesco. Il Gruppo Giovani ha voluto fortemente dare il proprio contributo per celebrare quest’importante occorrenza , dando non solo ampia risonanza, visibilità e promozione dell’iniziativa – il calendario sarà infatti distribuito presso gli Enti e le Autorità di riferimento per gli agenti marittimi, i servizi tecnico-nautici, i terminal e le agenzie marittime e case di spedizione, nonché anche a livello nazionale – ma, soprattutto, ha voluto così dimostrare l’affezione del Porto e dei giovani che ogni giorno ci lavorano verso la nostra splendida città

Dal 2009, infatti, il Gruppo Giovani agenti raccomandatari e mediatori marittimi di Ravenna realizza un calendario autoprodotto – grazie anche al contributo degli amici e sostenitori del Gruppo – che, in chiave comica e ironica, descrive sia gli aspetti della professione, sia le varie figure professionali che convivono nel porto di Ravenna, sia la città stessa. Nel calendario di quest’anno, “Dante e i misteri irrisolti”, i Giovani si sono impegnati a esorcizzare, con ironia leggera, l’ignoto, declinato secondo diversi aspetti e affrontato da un Dante contemporaneo nelle sue molteplici sfumature. Da qui l’idea di rendere Dante protagonista dei vari scatti, mentre si interroga sui misteri

più famosi – come l’amore a prima vista o il mistero di Lochness, per esempio -, fotografati in luoghi emblematici della nostra città, creando così ad ogni scatto un’occasione per cui sorridere e di valorizzazione della nostra Ravenna –https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GGAMRA&set=a.4222885727727541.

Inoltre, per ribadire quanto sia importante il distanziamento sociale, il Gruppo Giovani ha deciso di modificare il proprio logo nel quale le due GG, fino a prima della pandemia unite, sono state simbolicamente distanziate. Questa attenzione al rispetto del distanziamento e delle normative anti Covid è stata massima durante la realizzazione degli scatti e anche nell’atto di consegna all’amministrazione comunale. Il Presidente del Gruppo Francesco Mattiello ritiene infatti che «sia importante ribadire questo messaggio e, proprio perché siamo giovani e spesso reputati meno inclini al rispetto delle regole, abbiamo voluto mettere in pratica tutto quanto prescritto per la salute di tutti, perché siamo convinti che solo rispettando tutte le indicazioni, riusciremo a tornare, speriamo presto, ai tempi pre Covid».

“Si sta chiudendo un anno difficile che ha messo a dura prova tutto il Paese – ha dichiarato il Vicesindaco Fusignani, alla consegna del Calendario del Gruppo Giovani -, senza risparmiare anche tutto il settore della portualità ravennate. L’unico elemento positivo è dato dalla vitalità della comunità portuale in tutte le sue espressioni, che di fatto non ha mai cessato di operare. Anche in questo senso desidero ringraziare il Gruppo Giovani Agenti e Mediatori Marittimi di Ravenna, perché hanno voluto proporre pure quest’anno il loro tradizionale calendario e per l’impegno che hanno profuso nell’espletamento della loro professione”.

Il Vicesindaco ha poi espresso parole di apprezzamento verso il calendario, “un’iniziativa che non poteva altro che riguardare Dante Alighieri nel momento in cui ci si appresta a celebrare il settimo centenario della sua morte. Lo spirito goliardico che accompagna da sempre questa simpatica iniziativa non fa mancare la serietà dell’impegno del Gruppo Giovani, sempre molto attento alle dinamiche portuali, dimostrando con un sorriso l’attaccamento al Porto e alla Città di Ravenna e lanciando al contempo un segnale di speranza, che rappresenta anche un segnale di ripresa per la nostra economia”.

La consegna del calendario è stata l’occasione per confermare il sostegno del Gruppo Giovani al Progetto Hub Portuale: il Presidente Mattiello ha infatti ribadito che “a nome del Gruppo Giovani posso esprimere grande ottimismo verso questo Progetto e la disponibilità di noi Giovani al sacrificio che, inevitabilmente, un’opera grandiosa come questa imporrà al nostro scalo, nell’ottica di un futuro carico di nuove prospettive, per cui mi sento di augurare di cuore all’Amministrazione Comunale, alla città e al nostro porto “Buon Vento!””.