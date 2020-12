Il Concerto di Natale al Senato della Repubblica con Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

In occasione di queste festività, un augurio in musica a tutti i lettori con questo video registrato il 15 dicembre 2019 al Senato della Repubblica, in occasione del tradizionale Concerto di Natale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Protagonisti dell’edizione del concerto dell’anno scorso furono il maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.