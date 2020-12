Assegnata 12^ Edizione Borsa di studio Francesca Fontana a 4 universitari cervesi: Alessia, Camilla, Clara e Lorenzo

È stata consegnata nella giornata di ieri, 26 dicembre, in forma solenne, ai giovanissimi studenti universitari cervesi, la 12^ borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”, alla quale è anche dedicata l’omonima associazione che sostiene la borsa di studio. L’importante momento è avvenuto al termine della messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano presieduta da Mons. Giuseppe Verucchi, nella giornata del 26 dicembre che è anche il patrono della parrocchia, alla presenza di autorità civili e religiose, dei familiari di Francesca Fontana, dei giovanissimi studenti universitari e delle loro famiglie. I 4 premiati sono: Alessia Alpi, Camilla Bernabei, Clara Lena e Lorenzo Valzania.

La borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e da 10 anni è sostenuta dall’associazione di promozione sociale che porta il suo nome, che nasce proprio allo scopo primario di sostenere la borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno di 2.000,00 euro giovanissimi universitari, cittadini residenti nel comune di Cervia, che siano meritevoli per l’impegno dimostrato nello studio, con una redditività familiare bassa e che abbiano la capacità e la volontà di impegnarsi attivamente non solo nello studio. Quest’anno, la commissione, tenendo conto di queste indicazioni, ha scelto con ex-aequo e come previsto dal bando stesso quattro studenti universitari.

Alessia – Diploma di maturità liceo scientifico “A. Righi” Cesena – è iscritta al corso di laurea in lettere – università di Bologna. Camilla – Diploma di liceo scientifico sportivo “Almerici” di Cesena – è iscritta al corso di laurea di Matematica – università degli studi di Milano. Clara – Diploma di Liceo delle scienze umane “Leonardo da Vinci” di Cesenatico – è iscritta al corso di laurea in lettere – università di Bologna. Lorenzo – Diploma liceo scientifico “A. Righi” di Cesena – è iscritto al corso di laurea Ingegneria Biomedica – Università di Bologna.

L’associazione Francesca Fontana Aps dichiara: “La borsa di studio Francesca Fontana rappresenta uno dei valori fondamentali della nostra associazione e uno dei capisaldi del nostro statuto. L’impegno è quello di continuare a mantenere questo progetto in favore dei giovani, per aiutarli nello studio e gratificarli dei loro sacrifici. Un obiettivo condiviso anche da parte del Lions Club Cervia Ad Novas che da anni collabora sostenendo la borsa di studio e che ringraziamo. Questo è anche motivo di orgoglio perché è il prezioso riconoscimento dell’operato dell’associazione, per la sua serietà e credibilità e per la validità del progetto sociale e culturale. Crediamo inoltre che non siano tante le parrocchie, e non solo in Romagna, che da ben 12 anni sostengono un’iniziativa così lodevole e sensibile, proprio perché rivolta ai giovani che si accingono a sfidarsi nel percorso di studi universitari. Se questo impegno importante continua nel tempo è grazie anche ai tanti associati e sostenitori che credono in questi valori, gli stessi che aveva Francesca, una ragazza straordinaria che mai dimenticheremo e che illumina il nostro cammino”.