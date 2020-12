Coronavirus a Ravenna: 133 casi e 51 sintomatici, purtroppo altri 10 decessi, 4 donne e 6 uomini

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 27 DICEMBRE

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 133 casi e sono stati segnalati 10 decessi. Stiamo aspettando l’arrivo dell’aggiornamento odierno delle autorità sanitarie locali.

PROVINCIA DI RAVENNA: CONFRONTO DI ALCUNI DATI NELLE ULTIME 5 SETTIMANE

Settimana 22 – 28 novembre

1.344 CASI POSITIVI

35 MORTI

871 GUARITI

Settimana 29 novembre – 5 dicembre

1.223 CASI POSITIVI

76 MORTI

2.104 GUARITI

Settimana 6 – 12 dicembre

12.766 TAMPONI

1.072 CASI POSITIVI (8,4% del totale dei tamponi)

67 MORTI

305 GUARITI

Settimana 13 – 19 dicembre

13.254 TAMPONI

1.060 CASI POSITIVI (8,0% del totale dei tamponi)

54 MORTI

686 GUARITI

Settimana 20 – 26 dicembre

13.804 TAMPONI

1.052 CASI POSITIVI (7,6% del totale dei tamponi)

53 MORTI

2.013 GUARITI

Come si evince da questi dati, nelle ultime 5 settimane l’andamento dei nuovi contagi continua ad essere alto e preoccupante, con una situazione stazionaria in particolare nelle ultime tre settimane. Resta molto alto il dato dei tamponi effettuati e più basso che in Regione o della media nazionale il dato della percentuale dei tamponi positivi rispetto ai tamponi effettuati. Il numero dei decessi continua ad essere molto elevato, anche questo stazionario. Dato moderatamente positivo è quello dei guariti, che nelle 5 settimane ha superato il numero dei nuovi contagiati: 5.979 contro 5.751. Stabile e quindi senza un calo confortante il dato dei ricoveri e delle terapie intensive.

LA SITUAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, OGGI 27 DICEMBRE

In Emilia-Romagna si registrano 1.283 nuovi casi di positività con oltre 6.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è scesa al 21,1% (ieri i positivi erano stati 1.756 con 5.800 tamponi, con una percentuale di tamponi positivi del 30%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,9 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 166.327 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 58.175 (+ 888 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 55.356 (+ 913).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 210 in tutto il territorio regionale (- 4 rispetto a ieri), e sono così distribuiti: 12 a Piacenza (-4), 11 a Parma (invariato rispetto a ), 18 a Reggio Emilia (+1 rispetto a ), 48 a Modena (+3), 48 a Bologna (-6), 7 a Imola (+1), 25 a Ferrara (+2 rispetto a ), 19 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (+1), 1 a Cesena (-1) e 17 a Rimini (-1).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.609 (- 21).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 100.659 (+ 326).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi: 23 in provincia di Bologna (13 donne rispettivamente di 53 anni, due di 78, poi 80, 81, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93 e 94 anni; 10 uomini: uno di 70, due di 72, due di 73, poi 75, 87, 88, 91 e 93 anni), 10 a Piacenza (una donna di 81 anni e 9 uomini di 62, 65, 66, 75, 77, 79, 80, 85 e 93 anni), 10 a Modena (sette donne di 42, 81, 86, 89, 92, 96, 100 anni e tre uomini, di cui uno di 79 e due di 85 anni), 10 nel ravennate (quattro donne di 46, 82, 84 e 89 anni e sei uomini di 70, 74, 79, 85, 86 e 92 anni); 4 in provincia di Reggio Emilia (tre donne di cui una di 88 e due di 93 anni e un uomo di 82), 3 a Parma (una donna di 89 anni e due uomini di 81 e 86), 3 a Rimini (tre donne di 75, 87 e 89 anni), 2 a Forlì-Cesena (due uomini di 62 e 93 anni), 2 in provincia di Ferrara (una donna di 90 anni e un uomo di 86) e 2 da fuori Emilia-Romagna (una donna di 70 anni deceduta a Bologna e una di 93 deceduta a Rimini). Non tutti i decessi sono relativi alle ultime 24 ore, alcuni riguardano infatti persone venute a mancare nei giorni scorsi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.493.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: