Il treno di Dante fra Ravenna e Firenze forse si farà e sarà il primo treno a idrogeno d’Italia

Sarà la “linea di Dante” fra Firenze e Ravenna a tenere a battesimo il primo treno a idrogeno d’Italia? Non è solo un sogno di Dario Nardella e Michele de Pascale primi cittadini rispettivamente di Firenze e Ravenna ma un’idea che si può realizzare sulla spinta del Settimo Centenario della morte del Sommo Poeta nato a Firenze e morto a Ravenna. Come raccontano i quotidiani online Ok!Mugello e Ok!Firenze Dario Nardella ha spiegato al Consiglio della città metropolitana di Firenze che quella che pare solo un’idea è già un progetto in corso tra le due città divise dall’Appenino. Si va verso un treno unico che colleghi le due città, utilizzando una linea non elettrificata e sperimentando il primo treno a idrogeno in Italia.

Al progetto stanno lavorando anche i due Governatori Giani e Bonaccini e le soluzioni sul piatto sono due. La prima basica è senza stazione di produzione idrogeno e quindi con trasporto e immagazzinamento. La seconda prevede anche una stazione di produzione di idrogeno. Già partita una lettera congiunta firmata dai due sindaci a Trenitalia, al ministro Franceschini (Cultura) e alla ministra De Micheli (Infrastrutture). Perché al di là del progetto ad idrogeno la realtà dei fatti è che oggi non si riesce a muoversi da una all’altra città dantesca senza cambiare treno.

Il tema dell’elettrificazione delle linee ferroviarie “è molto importante”, ha detto Nardella. “Ma in determinate linee come appunto la Firenze-Faenza che hanno dei limiti strutturali, come le gallerie piccole e la conformazione stessa della tratta, per cui è praticamente impossibile pensare ad un progetto di elettrificazione, si possono sperimentare dei sistemi di trasporto ‘green’ attraverso l’idrogeno”.

Sfruttando il 2021 anno dantesco con il settimo centenario della morte del poeta si potrà spingere sul progetto. Come si sa da anni si parla di realizzare una linea che colleghi direttamente Firenze e Ravenna, che oggi non esiste. La tratta esistente Firenze-Faenza presenta limiti strutturali e gallerie piccole che rendono praticamente impossibile elettrificare il percorso. Per questo si parla ora della sperimentazione di sistemi di trasporto green, attraverso l’idrogeno.