Partita la campagna vaccinale anti-Covid: ecco uno dei primi sanitari durante il V-Day

“Eccoci qua! Anche oggi ho fatto la mia parte, come da marzo ad oggi. Quando sarà il vostro turno fate la vostra.” Così la dottoressa Alessandra Govoni, faentina, infettivologa di ASL di Imola, in un post su Facebook. Govoni è stata una delle prime persone nell’ambito per personale medico del servizio sanitario regionale ad essere vaccinate oggi 27 dicembre con il vaccino della Pfizer-Biontech.