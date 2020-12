Ravenna, lutto nel mondo medico: è morto l’ex primario di Ortopedia e traumatologia Aristide Guerra

Nei giorni scorsi si è spento Aristide Guerra per vent’anni primario di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, a riposo dal 2008. Guerra era malato da tempo. Lascia la moglie e due figli. Cordoglio e commozione in città e nella comunità sanitaria, dove Guerra era molto conosciuto e stimato.

“Non conoscevo Guerra e di lui sapevo solo che dopo una lunga esperienza maturata all’Istituto Rizzoli di Bologna era vincitore del concorso da primario all’ospedale Bufalini di Cesena – afferma in una sua nota di ricordo Gianfranco Spadoni, Presidente di Lista per Ravenna -. Dopo aver vinto il concorso all’Ausl di Ravenna e solo dopo il suo insediamento fu il grande professor Francesco Manzoli dell’università di Bologna, già componente dell’Agenzia nazionale del farmaco Aifa e in seguito presidente dell’Istituito di ricerca del Rizzoli, che con una battuta definì il nuovo primario Guerra “uno dei migliori professionisti formati al Rizzoli”. Guerra è stato un grande specialista plurispecializzato, in grado di affrontare una vasta casistica di interventi, senza mai rinunciare ad occuparsi anche dei casi più difficili e complessi, proprio perché ne aveva le competenze”.