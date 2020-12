Massa Lombarda: l’assessora alla Gentilezza Elisa Fiori lancia messaggio contro i botti di capodanno

L’assessore alla Gentilezza Elisa Fiori invita la cittadinanza massese a non utilizzare petardi e pirotecnici in occasione delle celebrazioni di Capodanno che ogni anno provocano danni al patrimonio, all’ambiente e il forte rumore causa uno stress acustico negli animali domestici provocando in essi una reazione di fuga alla ricerca di rifugio sicuro. Gli animali di casa spesso terrorizzati dai botti, col rischio di farsi male nella ricerca di un luogo protetto e, nei casi più gravi, possono addirittura reagire violentemente contro il padrone che si avvicina per consolarli.

“Riteniamo importante sensibilizzare i cittadini su questo argomento, dire no ai botti vuol dire rispettare chi ci circonda compresi i nostri amici animali con il loro udito molto più sensibile del nostro – spiega Fiori -. Il nostro messaggio vuole essere un incentivo per continuare a costruire, con i cittadini, un modo di agire che sia espressione di un condiviso senso di responsabilità, individuale e collettivo.”

Questi gli accorgimenti da adottare nei confronti degli animali domestici a partire naturalmente dal non tenerli all’aperto, ma in un luogo di casa dove creare un suo rifugio con una coperta e un gioco in modo da farlo sentire protetto e sicuro anche in condizioni di stress.

E’ importante non agire d’impulso, ma cercare di trasmettere tranquillità in quanto una reazione troppo brusca potrebbe rafforzare la paura dell’animale e convincerlo che stia effettivamente succedendo qualcosa di brutto.