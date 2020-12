Si torna in Zona Arancione fino al 30 dicembre: cosa cambia, cosa si può fare e cosa no

Lo ha stabilito il “Decreto Natale“, varato dal Governo a pochi giorni dall’inizio delle festività: i giorni feriali che vanno dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio saranno connotati dalla maggiore flessibilità di spostamento caratterizzata dalla cosiddetta “Zona Arancione“.

Dopo il quasi lock down dei giorni di festa, si passa dunque a qualche giornata di maggiore apertura. Vediamo nel dettaglio cosa cambia:

ZONA ARANCIONE

Anzitutto, resta valida la norma che vieta gli spostamenti tra le 22 di sera e le 5 della mattina successiva.

Le differenze principali riguardano gli spostamenti: sarà possibile spostarsi all’interno del proprio comune di residenza, ma non tra regioni. Per agevolare chi abita in piccoli comuni al di sotto dei 5mila abitanti, è stata consentita la deroga a raggiungere comuni limitrofi nell’arco di 30 km, purché non i capoluoghi di provincia.

Inoltre, i negozi potranno restare aperti secondo l’orario abituale fino alle 21, mentre bar e ristoranti restano chiusi, con la sola possibilità dell’asporto e della consegna a domicilio.

Ci si potrà spostare verso abitazioni diverse dalle proprie per raggiungere parenti o amici non conviventi per un massimo di due persone, oltre ai minori di 14 anni o persone disabili e non autosufficienti facenti parti della famiglia.