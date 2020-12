Confcommercio Cervia soddisfatta per operazioni antidroga della GdF: “Sollecitiamo però continuo lavoro”

Confcommercio Ascom Cervia, anche a seguito delle notizie riportate nei giorni scorsi dalla stampa locale, esprime soddisfazione per le operazioni condotte nel Comune di Cervia dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia guidata dal Luogotenente Pietro Castellana. “Apprendiamo sempre con entusiasmo – affermano dalla Confcommercio Ascom Cervia – il successo delle operazioni portate a termine – come quella dei giorni scorsi relativa ai “furbetti” del reddito di cittadinanza. Una presenza fondamentale a presidio del nostro territorio che garantisce sicurezza e tranquillità a cittadini e turisti. Il nostro auspicio, tuttavia, è che i controlli possano essere ulteriormente intensificati sui reati collegati alle sostanze stupefacenti che, come impariamo dai quotidiani locali, rappresentano una realtà sommersa significativa della nostra città. Riteniamo che le operazioni antidroga costituiscano un lavoro indispensabile per garantire tranquillità, una sana socialità e l’armonia di una città che ha fatto di accoglienza e ospitalità le proprie punte di diamante. Chiediamo pubblicamente che i controlli in materia di droga e sostanze stupefacenti possano essere intensificati, sia in preparazione sia durante la stagione turistica – in occasione della quale la nostra città ospita migliaia di persone”.

“Avviandoci alla conclusione di questo anno – dichiara il Presidente Nazario Fantini – e tirando anche le somme, desidero ringraziare la Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia guidata dal Luogotenente Pietro Castellana per avere condotto in maniera eccellente le diverse operazioni – che nelle ultime settimane hanno segnato un successo contro la criminalità a favore della giustizia. Solo in questo modo, e cioè con un presidio costante e serrato, è possibile garantire la sicurezza necessaria per vivere con serenità il nostro territorio. Il 2020, e ancora di più il 2021, richiederanno certamente uno sforzo che viri a controlli come quello che ha portato a stanare i “furbetti” del reddito di cittadinanza. Chiedo però che non si perdano di vista, e si intervenga con ancora maggiore incisività, le operazioni antidroga e relative agli stupefacenti in generale. In questo modo, oltre a evitare il dilagare di reati che soprattutto nei momenti legati alla fragilità come quello che stiamo vivendo – nel quale le energie e le forze sono spese responsabilmente nella direzione che conduca all’uscita dallo stato emergenziale – di non sottovalutare il sommerso dei fenomeni legati alla droga che persistono. Con tale richiesta rivolta agli organi competenti, ringrazio nuovamente la Guardia di Finanza e tutte le Forze dell’Ordine augurando un Buon Anno Nuovo”.