Faenza, parla Martina Laghi, assessora “a sorpresa” per scuola, formazione e sport. “Rinnoveremo il centro sportivo Graziola”

In quella sorta di “intreccio di competenze” voluto dal sindaco Massimo Isola, quando in ottobre ha formato la sua prima Giunta faentina, Martina Laghi si ritrova a essere l’esperta di servizi sociali che si occupa d’altro, ossia servizi educativi, istruzione-formazione-università, sport ed impiantistica sportiva. Tanta competenza in un ambito di cui però si occupa il collega assessore Davide Agresti.

“Quella del Sindaco è stata una scelta opportuna – afferma l’assessora -, anzitutto per incompatibilità poiché adesso sono una dipendente in aspettativa dell’Unione della Romagna Faentina dove per quasi vent’anni ho lavorato come assistente sociale: partire come dipendente nell’ambito dei Servizi sociali, per poi esserne assessore di riferimento, quindi tornare a fare quel lavoro a fine mandato, non si può e non si deve. Perché tornerò sicuramente a fare l’assistente sociale: ho competenze e mi piace. Sono ugualmente contenta di potere mettere le mie competenze a disposizione di Agresti nell’ambito della Giunta comunale ogni volta che c’è bisogno. Va detto che occupandomi di servizi educativi seguo progetti che promuovono l’agio e il sostegno alla famiglia, quindi alla genitorialità: questi sempre assieme ad Agresti. Nel mio lavoro nell’area “minori e famiglie” il rapporto con le scuole era del resto la quotidianità.”

Da dove è scaturita la sua nomina ad assessore? Dopo le elezioni di settembre, che hanno visto il successo del centrosinistra, alla presentazione della Giunta il suo apparire è stata una sorpresa.

“Sì, in un certo senso sono sbucata dal nulla. Mi sono occupata della campagna elettorale con il Partito Democratico, poi a elezioni concluse mi è arrivata la proposta da persone che mi conoscono dentro e fuori il Pd per quel curriculum professionale e personale maturato in diversi ambiti. È stata una proposta inattesa e stimolante perché sono rimasta qualche giorno in travaglio emotivo, dato che sapevo che la mia vita sarebbe cambiata in maniera veloce e radicale verso un ruolo tutto nuovo, non avendo una formazione strettamente politica, se si escludono vari incontri promossi con la cittadinanza.”

Sicuramente tra i componenti dell’attuale Giunta è quella che meglio conosce gli ambienti comunali e dell’Unione, sapendo come muoversi tra un ufficio e l’altro. Lei c’era, c’è adesso con un altro ruolo, poi ci sarà ancora.

“Vero, una delle mie perplessità era quella di non avere una formazione politica come gli altri miei colleghi. Questa inaspettata proposta è arrivata proprio perché conosco “da dentro” i diversi Servizi comunali. Infatti ho trovato abbastanza semplice muovermi nelle prime settimane: conoscere i dirigenti, i capiservizio, gli organigrammi.”

La delega ai “servizi educativi” nella Giunta precedente non c’era, perlomeno così espressa. Ci spieghi come si esplica?

“C’è la parte del “Servizio Infanzia” che è sostanzialmente quella dei nidi comunali, più quelli convenzionati dove però c’è una serie di “regìe” del Comune. A livello educativo mettiamo dentro, crescendo come età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado. Quindi tutto ciò che è il rapporto con le istituzioni scolastiche nella gestione: mensa, trasporto degli alunni, oltre a quanto va a supporto della scuola stessa come arricchimento nell’ambito dell’offerta formativa. Faccio, per esempio, riferimento all’ultima delibera di circa un mese fa riguardante un contributo dato agli Istituti Comprensivi, aumentato rispetto a quello degli scorsi anni proprio per andare a supportare le scuole nei progetti e nelle spese di riorganizzazione necessari a causa dell’emergenza sanitaria. Pertanto, dal punto di vista politico, il Comune collabora in maniera stretta con le scuole e i loro dirigenti per capire come rendere la proposta scolastica più vicina alle famiglie e più fruibile. Il Comune ha poi rapporti con tutto il mondo scolastico, quindi anche con le scuole private: un rapporto di riconoscimento anche per vedere cosa si può fare insieme sul nostro territorio, per esempio con le scuole paritarie dell’infanzia, con le quali è in atto una convenzione che prevede un contributo annuale del Comune stesso. C’è un confronto sempre aperto per capire come viene svolta la loro attività. Allargando poi l’ambito della parte educativa, sempre in stretta collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, è compito del Comune capire che bisogni educativi ci sono nella nostra comunità, assieme a scuola, cooperative, associazioni, parrocchie, per mettere in campo proposte educative extrascolastiche di qualità che vadano appunto un po’ a fare fronte a quel grande bisogno che non vuol dire riempire la giornata, ma, per esempio, fornire aiuto nel fare i compiti, supportare i figli di stranieri o di persone con problemi economici.”

Mensa e trasporti scolastici sono dunque sempre in capo al Comune?

“Sì, c’è uno specifico regolamento. Tra l’altro, siamo in una fase in cui ogni Comune ha il suo regolamento e si sta riflettendo sulla possibilità di farne uno solo per tutta l’Unione della Romagna Faentina, per uniformare il più possibile, pur mantenendo le differenze delle singole realtà scolastiche. Parliamo naturalmente della scuola che arriva fino alla terza classe della secondaria di primo grado, o, meglio, del trasporto legato agli Istituti Comprensivi. I trasporti, per quando riguarda la secondaria di secondo grado, fanno capo all’Amministrazione Provinciale.”

Veniamo a parlare di università, a Faenza presente con alcuni corsi.

“Questa delega era di Massimo Isola, quando era vicesindaco, che si è impegnato con successo per portare corsi universitari in città: avevamo Viticoltura ed Enologia a Tebano, Chimica dei Materiali al Tecnopolo e Infermieristica agli ex Salesiani, poi è arrivata Logopedia sempre agli ex Salesiani. Si è investito per fare in modo che siano corsi sempre più professionalizzati, come a Tebano dove è partito il progetto per realizzare una cantina vinicola ad uso degli studenti. In previsione c’è un ampliamento generale, partendo dall’impegno di portare a Faenza altri corsi universitari in collaborazione con l’Alma Mater di Bologna.”

Ed eccoci alla delega allo sport. Il professionismo a Faenza è “relegato” alla Scuderia AlphaTauri di Formula 1 e al Gresini Racing Team di motociclismo, ma ci sono tante belle realtà dilettantistiche: troppe però a “calpestare” lo stesso suolo?

“Sono effettivamente tante, anche perché tante sono le discipline praticate e per questo motivo non le ho ancora conosciute tutte. Sono nate in momenti diversi: alcune, come quelle della pallavolo e quelle degli sport acquatici, si sono messe insieme in un’unica società. Penso che potrebbe accadere anche per altre, perché il bisogno di avere dirigenti e collaboratori è sempre meno facile da soddisfare dato che si tratta praticamente di tutti impegni volontari. Da una parte avere tante società sportive testimonia una grande ricchezza sul territorio, che, tra l’altro, offre alle famiglie l’opportunità di una vasta scelta su chi fare affidamento per i figli: così è una differenziazione utile. D’altro canto, è diverso se la differenziazione diventa frammentazione. Appare chiaro che bisogna mettersi tutti sulla stessa lunghezza d’onda nel pensare soprattutto che lo sport è uno strumento efficacissimo di crescita per i bambini, non solo di divertimento e di salute fisica, ma un potentissimo strumento educativo e di aggregazione.”

A Faenza, come in molte altre città, la gestione degli impianti sportivi è materia complessa, principalmente per l’invecchiamento delle strutture abbinato al continuo aggiornamento delle leggi sulla sicurezza: sono costi spesso spropositati per società che gestiscono un impianto in convenzione ma anche per il Comune. In Giunta la competenza viene condivisa con l’assessora Milena Barzaglia che si occupa di patrimonio, bilancio e lavori pubblici. Com’è la situazione?

“Il “Camp” (l’ex-Futbolito) di Via Proventa è tornato in piena efficienza grazie all’investimento fatto dalla società Raggisolaris che lo gestisce, il centro natatorio e il PalaBubani, gestiti dalla Nuova Co.G.I.Sport., sono a posto; il “palazzetto” in particolare è reduce da importanti lavori che lo hanno riportato a un’ottima capienza ed alla piena fruibilità; nessun problema per il PalaCattani gestito da Danilo Balducci. Altro discorso va fatto per il centro sportivo “Graziola”: in queste settimane ce stiamo occupando in Giunta in maniera “trasversale” assieme agli assessori a bilancio, lavori pubblici e urbanistica, perché c’è da capire come riqualificare l’intera area “Graziola”. Stiamo provando a mettere insieme i “desideri” emersi, cercando di vedere quella zona come un polo sportivo della città, quindi privilegiando anche l’outdoor non solo a livello di strutture: sarà il progetto di questa Amministrazione, che non si può fare in sei mesi-un anno ma sapendo anche che questa risorsa va valorizzata il più possibile. Già di suo è un polo sportivo che in un consorzio di gestione mette insieme quattro società: Atletica 85, Real Faenza Calcio, Arcieri Faentini e Faenza Rugby. E va tenuto conto che nello stesso Piazzale Tambini c’è il PalaCattani e molto vicino c’è il Golf Club “Le Cicogne”, mentre è recentemente tornato il baseball con una nuova società. Come Amministrazione stiamo anche ragionando sulla ristrutturazione di palestre esistenti, come la “Cavallerizza” di Piazza Dante e della costruzione di nuove palestre, perché servono nuovi spazi.”

Martina Laghi

Quarantatre anni, diploma di liceo scientifico, Martina Laghi è laureata in Servizio Sociale all’Università di Bologna ed è iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna. Ha lavorato come dipendente per il consorzio dei Servizi Sociali del Comune di Imola. Fino a quando è stata nominata assessore era assistente sociale dell’area “Minori e Famiglie” dei Servizi Sociali dell’Unione della Romagna Faentina. È cresciuta nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato e ha praticato da bambina la ginnastica artistica per poi giocare a livello agonistico nella Pallavolo Faenza.