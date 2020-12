Hera, lavori di rinnovo sulla rete idrica di Conselice: modifiche alla viabilità

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 2020 (dalle ore 22 alle 6) Hera proseguirà con i lavori di rinnovo della rete idrica di Conselice effettuando un intervento all’incrocio tra via Guglielma e via Selice per la sostituzione completa delle valvole che regolano il flusso nelle condotte. Si tratta del nodo principale che serve il centro di Conselice, Lavezzola e San Patrizio. Per consentire lo svolgimento dei lavori, nel corso dell’intervento sarà quindi necessario sospendere il servizio in tutta l’area.

Proprio per questo, con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in orario notturno, quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo. Per preparare il cantiere e svolgere i lavori, in accordo con i vigili urbani, da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre inclusi entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità per le quali sarà collocata un’apposita segnaletica: via Guglielma verrà chiusa dall’incrocio con via Selice mentre in via Corecchio sarà permessa la svolta a destra in direzione via Selice solo ai residenti e ai camion diretti alla zona industriale.

Hera, scusandosi per il disagio, assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori e invita i cittadini delle zone interessate dall’assenza del servizio a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio, a seguito dell’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito dell’interruzione con sms sul cellulare. Il servizio sms è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivarlo o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

L’azienda ricorda che per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare anche guasti e rotture.