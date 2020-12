Ravenna. Oltre 1 mln 700mila euro per rifare strade in città e campagna: interventi in via San Mama e Viale Virgilio

Sono stati approvati dalla giunta comunale di Ravenna due importanti progetti relativi alla riqualificazione di viale Virgilio a Lido Adriano (700.000 euro) e alla ristrutturazione dell’asse di via San Mama (600.000 euro), e tanti altri interventi per la manutenzione di strade e marciapiedi a Piangipane, San Pietro in Campiano, San Michele e Santerno (437.000 euro) per un totale di complessivo di un milione e 737 mila euro.

“Si tratta di interventi molto attesi – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani – che miglioreranno la funzionalità dell’assetto stradale con positivi riflessi sulla fluidità e sulla sicurezza del traffico veicolare in una località di mare importante come Lido Adriano e su un’arteria molto trafficata in città come la via San Mama. Ma abbiamo approvato anche tanti altri lavori in vari centri del territorio comunale che, come noto, è tra i più estesi d’Italia”.

Gli interventi su viale Virgilio prevedono l’allargamento della sede stradale per permettere di evitare che le auto continuino a parcheggiare, sormontando i marciapiedi sul lato destro e quindi garantire un percorso protetto per i pedoni; i marciapiedi esistenti verranno pavimentati con cubetti di porfido al posto dell’ attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso. Tra gli altri interventi sarà eseguita la posa di nuove cordonate sia per l’aiuola centrale sia per il marciapiede a bordo strada in sostituzione delle esistenti; durante le lavorazioni verranno realizzate le nuove caditoie per il drenaggio delle acque superficiali su tutta la lunghezza della strada.

All’incrocio con viale Marziale verrà realizzata una rotatoria con anello centrale sormontabile per agevolare il passaggio di eventuali mezzi ingombranti con la razionalizzazione degli ingressi e attraversamenti pedonali. Anche l’incrocio con viale Petrarca verrà razionalizzato con la realizzazione di un’isola centrale, anch’essa sormontabile, e il traffico verrà canalizzato proteggendo maggiormente l’attraversamento pedonale su viale Virgilio.

Per quanto riguarda la sede stradale verrà realizzata la fresatura del manto per livellare le pendenze, riasfaltata, e, infine, ammodernata la segnaletica.

La via San Mama rappresenta un’importante via di comunicazione all’interno del centro urbano fungendo da collegamento tra il centro storico e la circolare esterna; il tratto dell’intervento è quello compreso tra le vie Bastione e Montello e si estende per una lunghezza di circa 1150 metri, oltre ad un tratto di via Ravegnana, compreso tra il vicolo Plazzi e lo svincolo di ritorno in corrispondenza dell’area di rifornimento Esso sulla Rotonda Irlanda, per una lunghezza di circa 320 m.

L’obiettivo del progetto è anche quello di migliorare la sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile con la realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclopedonali in asfalto da mettere in rete con quelli esistenti.

Nel dettaglio, lungo la via San Mama, il percorso pedonale avrà una larghezza variabile tra 2 metri e 1 metro, sarà realizzato sul lato ovest in rilievo rispetto alla quota della sede viaria, eccetto che per alcuni brevi tratti. Lungo il percorso, dove le dimensioni della piattaforma stradale lo permetteranno, sarà regolamentata la sosta sul medesimo lato con parcheggi in linea di larghezza pari a 2,20 metri e saranno adeguate le fermate bus esistenti con la realizzazione di piazzole rialzate accessibili agli utenti diversamente abili.

Si completerà l’attuale percorso ciclopedonale presente, da piazza Anna Magnani fino al vicolo Plazzi, con uno analogo di larghezza variabile tra 3,50 metri e 2,60 metri sempre sul lato est fino alla rotonda Irlanda. La sede del nuovo percorso ciclopedonale sarà separata dalla sede viaria attraverso un cordolo in rilievo di larghezza pari a 50 centimetri.

L’intera via San Mama sarà resa totalmente a senso unico, in direzione rotonda Irlanda, e la sede viaria regolarizzata con la creazione di una corsia di 4,50 metri (0,50 di banchine per ambo i lati e sede stradale pari a 3,50 metri). A seguito della modifica alla viabilità saranno adeguati alcuni sensi di circolazione nelle traverse presenti nel tratto tra via El Alamein e la rotonda Irlanda. Sarà inoltre invertito il senso unico presente in vicolo Plazzi.

Nel tratto di via Ravegnana tra la rotonda Irlanda e la via Bassano del Grappa sarà mantenuto il doppio senso di circolazione, istituendo però il divieto di svolta a sinistra, provenendo dalla rotonda, in direzione di via San Mama. Nel tratto tra via Bassano del Grappa e vicolo Plazzi sarà istituito un senso unico di circolazione in direzione centro storico, mantenuta la sosta sul lato sinistro e creata, tra i parcheggi e il marciapiede esistente, una pista ciclabile monodirezionale direzione via Bassano del Grappa. Dalla Rotonda Irlanda alla via Montello sarà adeguato il marciapiede sul lato ovest per realizzare un percorso ciclo pedonale promiscuo di larghezza variabile da metri 3,50 a metri 2,65, che collegherà la via San Mama alla via Galilei.

A completamento dell’opera si otterranno un incremento delle condizioni di sicurezza per la circolazione di pedoni e biciclette; una migliore fruizione da parte dell’utenza dei servizi e delle attività presenti nel tratto grazie alla realizzazione di percorsi protetti; nella riduzione della sosta non autorizzata di auto lungo la viabilità.

Sono stati inoltre approvati altri interventi “minori” che riguardano manutenzioni straordinarie sul marciapiede in via Del Sale a San Pietro in Campiano (132.000 euro); su via Codronchi, nel tratto compreso tra via Faentina e via Marche, (120.000 euro), sui marciapiedi in via Carraia Bezzi a Santerno (75.000 euro), sui marciapiedi nelle vie don Silvio Danesi e Del Teatro Sociale a Piangipane (60.000 euro), sui marciapiedi in via Gentile da Fabriano (lato ferrovia) a San Michele (50.000 euro).

Tutti gli interventi sono previsti nel Piano degli investimenti del 2020 e sono a totale carico del Comune.