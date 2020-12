Trema la terra in Croazia: forte scossa di terremoto, avvertita anche nel ravennate

Una forte scossa di terremoto ha squassato nuovamente la terra in Croazia, questa mattina, attorno alle 12.20. L’epicentro dovrebbe collocarsi attorno alla zona di Petrinja, dove già ieri si sono verificati altri eventi sismici importanti. La scossa di questa mattina è stata però ancora più forte, arrivando a segnare una magnitudo di 6,4, secondo quanto riportato dal sito dell’INGV.

Nonostante la costa ravennate disti dal punto di propagazione delle onde sismiche oltre 300km, sono molti i ravennati che se ne sono accorti, notando lampadari che oscillavano e avvertendo vibrazioni. Al momento, come informano dal Comune di Ravenna, non si segnalano danni a persone e cose. Tutti gli uffici comunali preposti sono allertati per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità.

Dal Comune ricordano che per le emergenze i numeri da contattare sono 112, 115 e per quanto riguarda la Polizia locale lo 0544.219219. Per i comportamenti da tenere in caso di terremoto: http://bit.ly/comportamentidaadottare. L’evento è stato avvertito in diversi altri territori italiani del nord-est. Non sono attualmente noti i danni causati dalla scossa in Croazia.