Coronavirus a Ravenna: 237 casi con 2.487 tamponi, 9 ricoveri, 190 guariti, purtroppo altri 10 decessi, 3 uomini e 7 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 30 DICEMBRE

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 237 casi: si tratta di 104 maschi e 133 femmine; 68 asintomatici e 169 con sintomi; 228 in isolamento domiciliare e 9 ricoverati. Nel dettaglio: 107 da contact tracing; 120 per sintomi; 9 per test privati e 1 rientrato dalla Svizzera. I tamponi eseguiti sono stati 2.487: circa 10 tamponi positivi ogni 100. la Regione ha comunicato 10 decessi: si tratta di 3 uomini di 80, 81 e 86 anni e 7 donne di 65, 67, 81, 90, 93 (2) e 96 anni. Sono state inoltre comunicate circa 190 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 12.638. Rispetto alla distribuzione sul territorio, ecco i casi emersi



86 casi a Ravenna

45 a Faenza

19 a Lugo

10 Castel Bolognese

10 Cotignola

9 Alfonsine

9 Solarolo

7 Cervia

6 Russi

5 Bagnacavallo

5 Fusignano

5 Massa Lombarda

4 Conselice

3 a Riolo Terme

2 Brisighella

2 Sant’Agata

10 extra provincia

0 casi a Bagnara e Casola

REPORT DELL’ASL ROMAGNA SULLA SETTIMANA 21-27 DICEMBRE

Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, ASL Romagna fornisce alcuni dati relativi alla settimana dal 21 al 27 dicembre (si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo). Nella settimana di riferimento si sono verificate infatti 3.177 positività su un totale di 31.724 tamponi, con una incidenza dunque del 10 per cento, in aumento rispetto al dato della settimana precedente; incidenza che comunque resta al di sotto della media nazionale (slide 4).

Su questo specifico indicatore si registra, nell’ultima settimana, un aumento nei territori di Forlì, Ravenna e Rimini, mentre Cesena resta stabile (slide 5); quanto all’indicatore delle positività su popolazione residente (slide 7) si registra un incremento, ma lieve, in tutti i territori tranne Forlì che resta sostanzialmente stabile. La percentuale di asintomatici media romagnola è sul 47 per cento, con Rimini e Ravenna superiori al 50 per cento (slide 8). La performance dei tempi di refertazione dei tamponi (slide 6) entro le 48 ore è migliorata in maniera molto significativa, arrivando all’89 per cento: in pratica 9 tamponi su 10 vengono eseguiti e referati entro 48 ore, elemento molto importante. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, a fine della scorsa settimana la quota di 621 ricoveri mantiene l’azienda oltre il livello rosso del Piano ospedaliero Covid, ma va detto che già in giornata odierna il numero è minore (584 alle alle ore 8 di ) ; in lieve aumento, in valore assoluto, i ricoverati nelle terapie intensive (più 2 rispetto alla settimana scorsa), mentre è in calo la loro percentuale rispetto al totale dei ricoveri (slide 13), la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva resta comunque inferiore a quella media regionale.

“Nella settimana in esame gli indicatori sono tornati a crescere sebbene con un andamento a dente di sega, e con lievi cali ad inizio di questa settimana – commenta il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini – . Per quanto riguarda le positività non dobbiamo mai dimenticare le linee guida per la limitazione del Covid che ognuno di noi deve continuare a seguire. Perchè è vero che grazie alla esecuzione e refertazione rapidissima dei tamponi (per la quale ringraziamo tutti coloro che ci stanno dando sostegno) stiamo lavorando per limitare la diffusione. E’ anche vero che la vaccinazione, che abbiamo iniziato ad effettuare proprio scorsa e che proseguirà secondo il percorso indicato dal ministero, è un’arma potentissima che abbiamo in mano. Ma è altrettanto vero che se vogliamo limitare le vittime del virus, soprattutto tra i più deboli, dobbiamo continuare a stare attenti. Adesso più che mai. È importante farlo anche perchè se i ricoveri non caleranno, non riusciremo a mantenere il livello delle prestazioni extra-covid che abbiamo adesso, e questo, invece, è importante per evitare che i tempi d’attesa tornino ad allungarsi. Al momento riusciamo a garantire oltre l’80 per cento di queste prestazioni, ma vogliamo tornare a fare ancora meglio. Ci riusciremo, con l’aiuto di tutti, e per il bene di tutti. Perciò contiamo sull’aiuto di tutti”.

IL REPORT COMPLETO DA CONSULTARE: REPORT 21-27 dicembre

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 30 DICEMBRE

In Emilia-Romagna si registrano 1.427 nuovi casi di positività con oltre 18.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti sale al 7,8% (ieri i positivi erano stati 894 con 19.000 tamponi, con una percentuale di tamponi positivi del 4,6%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,6 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 169.396 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 56.057 (- 755 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 53.186 (- 807).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 230 in tutto il territorio regionale (+ 9 rispetto a ieri), e sono così distribuiti: 12 a Piacenza (+1 rispetto a ), 15 a Parma (+1 rispetto a ), 21 a Reggio Emilia (+3 rispetto a ), 50 a Modena (-2), 46 a Bologna (invariato), 11 a Imola (invariato), 26 a Ferrara (+1 rispetto a ), 22 a Ravenna (+1 da ), 5 a Forlì (+ 1 da ), 3 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (+3).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.641 (+ 43).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 105.656 (+ 2.113).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi: 4 a Piacenza (due donne, rispettivamente di 68 e 86 anni, e due uomini di 73 e 77 anni), 3 in provincia di Parma (una sola donna di 84 anni e due uomini di 84 e 89 anni); 6 nel modenese (due donne di 87 e 97 anni e 4 uomini, rispettivamente di 71, 80, 84, 87 anni); 21 in provincia di Bologna (14 donne – di 70 e 73 anni, due di 82, una di 83 anni, una di 86, due di 88, una di 91, una di 93, una di 94 anni, due di 95, e una di 96 anni – e 7 uomini: di 73, 79, 80, 82, 91 anni e due di 95 anni); 5 a Imola (due donne, rispettivamente di 80 e 85 anni, e tre uomini di 82, 88 e 90 anni); 9 nel ferrarese (5 donne di 81, 86, due di 89 e una di 90 anni; 4 uomini di 70, 80, 81, 88 anni); 10 in provincia di Ravenna (7 donne – di 65, 67, 81, 90, due di 93 e una di 96 anni – e 3 uomini, rispettivamente di 80, 81 e 86 anni); 4 a Forlì-Cesena (una sola donna di 86 anni e 3 uomini, di 59, 67e 94 anni); 6 nel riminese (3 donne di 89, 90 e 92 anni e 3 uomini di 79, 84 e 91 anni, oltre a un decesso di un uomo di 74 anni residente in altra regione). Nessun decesso nella provincia di Reggio Emilia. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.683.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: